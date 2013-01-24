BASS+'ı hissedin

Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı bası, şık ve kompakt bir ambalajda sunar. İyi görünüm, olağanüstü ses ve fevkalade değer. Ekstra yük istemeyen ancak ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için Bluetooth kablosuz kulaklık. Tüm faydaları görün