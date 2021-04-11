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  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık

SHB3075RD/00

4.2
| (22) İncelemeler | 86% bu ürünü tavsiye ediyor

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Kırmızı
Kırmızı
Mavi
Mavi
Siyah
Siyah
BASS+'ı hissedin
Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı bası, şık ve kompakt bir ambalajda sunar. İyi görünüm, olağanüstü ses ve fevkalade değer. Ekstra yük istemeyen ancak ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için Bluetooth kablosuz kulaklık.
Tüm avantajları görüntüleyin

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  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulaklık yastıkları

  • Düz katlama

Şarj edilebilir pil, 12 saate kadar oynatma olanağı sunar

Şarj edilebilir pil, 12 saate kadar oynatma olanağı sunar

12 saat oynatma süresiyle tüm gün kesintisiz müzik dinleyebilecek güce sahip olursunuz.

32 mm hoparlör sürücüleri

32 mm hoparlör sürücüleri

BASS+ kulaklık, güçlü ve basınçlı bas sesi üreten 32 mm hoparlör sürücülerine sahiptir.

Optimum konfor için ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı

Optimum konfor için ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı

Optimum uyum için tasarlanan BASS+ kulaklık, tüm kullanıcılara uyum sağlaması için dönebilen kulaklık modüllerine ve ayarlanabilir bir baş bandına sahiptir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.2

5 üzerinden

22

İncelemeler

86%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2

11/04/2021

Türkiye

Türkiye

Başarılı

Fiyat performans ürünü, işini iyi yapıyor. Teşekkürler

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3075BK Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3075BK Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır

05/02/2021

Türkiye

Türkiye

Çok güzel bir kulaklık

Bu ürünü herkese öneririm. Çok güzel bir kalitede ses veriyor.

Avantajlar

Bütün tuşlar tek kulaklık başında

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3075BK Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3075BK Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır

14/10/2020

Türkiye

Türkiye

Ürün ses kalitesi çok iyi

Derin bas tatlı tiz iyi ses başarılı herkese şiddetle tavsiye ediyorum

Avantajlar

Kaliteli ses

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3075RD Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3075RD Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır

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