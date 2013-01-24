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    Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık

    SHB3075WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • BASS+'ı hissedin BASS+'ı hissedin BASS+'ı hissedin
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      Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık

      SHB3075WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      BASS+'ı hissedin

      Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı bası, şık ve kompakt bir ambalajda sunar. İyi görünüm, olağanüstü ses ve fevkalade değer. Ekstra yük istemeyen ancak ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için Bluetooth kablosuz kulaklık. Tüm faydaları görün

      Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık

      BASS+'ı hissedin

      Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı bası, şık ve kompakt bir ambalajda sunar. İyi görünüm, olağanüstü ses ve fevkalade değer. Ekstra yük istemeyen ancak ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için Bluetooth kablosuz kulaklık. Tüm faydaları görün

      BASS+'ı hissedin

      Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı bası, şık ve kompakt bir ambalajda sunar. İyi görünüm, olağanüstü ses ve fevkalade değer. Ekstra yük istemeyen ancak ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için Bluetooth kablosuz kulaklık. Tüm faydaları görün

      Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık

      BASS+'ı hissedin

      Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı bası, şık ve kompakt bir ambalajda sunar. İyi görünüm, olağanüstü ses ve fevkalade değer. Ekstra yük istemeyen ancak ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için Bluetooth kablosuz kulaklık. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        BASS+'ı hissedin

        • 32 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Yumuşak kulak yastıkları
        • Düz katlama
        Şarj edilebilir pil, 12 saate kadar oynatma olanağı sunar

        Şarj edilebilir pil, 12 saate kadar oynatma olanağı sunar

        12 saat oynatma süresiyle tüm gün kesintisiz müzik dinleyebilecek güce sahip olursunuz.

        32 mm hoparlör sürücüleri

        32 mm hoparlör sürücüleri

        BASS+ kulaklık, güçlü ve basınçlı bas sesi üreten 32 mm hoparlör sürücülerine sahiptir.

        Optimum konfor için ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı

        Optimum konfor için ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı

        Optimum uyum için tasarlanan BASS+ kulaklık, tüm kullanıcılara uyum sağlaması için dönebilen kulaklık modüllerine ve ayarlanabilir bir baş bandına sahiptir.

        Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

        Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

        Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Zarif tasarımın sizin yanıltmasına izin vermeyin. Özel olarak tasarlanmış sürücüler ve bas delikleri, benzersiz bir BASS+ ses imzası oluşturmak için ultra düşük frekans üretir.

        Bluetooth kablosuz teknolojisi

        Bluetooth kablosuz teknolojisi

        Kablosuz müzik için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla kolayca eşleştirin.

        Kulaklık modülü düğmeleriyle aramaları, müziği ve ses düzeyini kontrol edin

        Kulaklık modülü düğmeleriyle aramaları, müziği ve ses düzeyini kontrol edin

        Sağ kulaklık modülündeki düğme kontrolleri, müziği ve aramaları sadece tek dokunuşla kontrol etme olanağı sunar.

        Kolay taşınabilirlik için düz katlamalı tasarım

        Kolay taşınabilirlik için düz katlamalı tasarım

        Kolayca katlanıp kaldırılabilen BASS+ kulaklık düz katlamalı tasarımıyla mükemmel bir yol arkadaşıdır.

        Eller serbest arama kolaylığı

        Eller serbest arama kolaylığı

        Mikrofon ve Bluetooth® 4.1 özellikleriyle, kolayca eller serbest arama yapma olanağı

        Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

        Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

        Nefes alabilen, yumuşak kulak yastıkları uzun süre müzik dinlerken muhteşem konfor sağlar.

        Daha iyi dinleme deneyimi için muhteşem ses yalıtımı

        Daha iyi dinleme deneyimi için muhteşem ses yalıtımı

        Kapalı akustik tasarıma sahip BASS+ kulaklık, daha iyi bir dinleme deneyimi için iyileştirilmiş ses yalıtımı oluşturmak üzere ortam gürültüsünü önler.

        USB şarj kablosu

        USB şarj kablosu

        Birlikte verilen USB şarj kablosu ihtiyacınız olduğunda kulaklığınızın şarjını her zaman dolu tutmanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Frekans tepkisi
          9 - 21.000  Hz
          Empedans
          32 ohm
          Hoparlör çapı
          32 mm
          Maksimum güç girişi
          40 mW
          Diyafram
          PET
          Hassasiyet
          103 dB
          Tip
          dinamik

        • Bağlantı

          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          4,1
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Çağrı Yönetimi
          • Aramayı Tutma
          • 2 arama arasında geçiş
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Mikrofonun sesini kapatma
          • Çağrıyı Reddet
          • Arama ve müzik arasında geçiş

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          USB kablosu
          Evet

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Bekleme süresi
          166* saat
          Konuşma süresi
          12* sa
          Müzik çalma süresi
          12*  saat

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          18,5  cm
          Genişlik
          13,5  cm
          Derinlik
          4  cm
          Yükseklik
          7,3  inç
          Genişlik
          5,3  inç
          Derinlik
          1,6  inç
          Ağırlık
          0,132  kg
          Ağırlık
          0,291  lb

        • Ambalaj boyutları

          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Yükseklik
          22,5  cm
          Genişlik
          19,5  cm
          Derinlik
          4,8  cm
          Yükseklik
          8,9  inç
          Genişlik
          7,7  inç
          Derinlik
          1,9  inç
          Brüt ağırlık
          0,264  kg
          Net ağırlık
          0,153  kg
          Dara ağırlığı
          0,111  kg
          Brüt ağırlık
          0.582  lb
          Net ağırlık
          0,337  lb
          Dara ağırlığı
          0,245  lb
          EAN
          69 51613 99167 1
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          21,2  cm
          Genişlik
          16,5  cm
          Yükseklik
          24  cm
          Uzunluk
          8,3  inç
          Genişlik
          6,5  inç
          Yükseklik
          9,4  inç
          Brüt ağırlık
          0,98  kg
          Net ağırlık
          0,459  kg
          Dara ağırlığı
          0,521  kg
          Brüt ağırlık
          2,161  lb
          Net ağırlık
          1,012  lb
          Dara ağırlığı
          1,149  lb
          GTIN
          1 69 51613 99167 8

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