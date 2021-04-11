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  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Aksesuarlı ürün fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

BASS+Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık

SHB3075WT/00

4.2

| (22) İncelemeler | 86% bu ürünü tavsiye ediyor

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Kırmızı
Kırmızı
Mavi
Mavi
Siyah
Siyah

BASS+'ı hissedin

Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı bası, şık ve kompakt bir ambalajda sunar. İyi görünüm, olağanüstü ses ve fevkalade değer. Ekstra yük istemeyen ancak ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için Bluetooth kablosuz kulaklık.

Tüm avantajları görüntüleyin

BASS+'ı hissedin

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulaklık yastıkları

  • Düz katlama

Daha iyi dinleme deneyimi için muhteşem ses yalıtımı

Daha iyi dinleme deneyimi için muhteşem ses yalıtımı

Kapalı akustik tasarıma sahip BASS+ kulaklık, daha iyi bir dinleme deneyimi için iyileştirilmiş ses yalıtımı oluşturmak üzere ortam gürültüsünü önler.

32 mm hoparlör sürücüleri

32 mm hoparlör sürücüleri

BASS+ kulaklık, güçlü ve basınçlı bas sesi üreten 32 mm hoparlör sürücülerine sahiptir.

Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

Nefes alabilen, yumuşak kulak yastıkları uzun süre müzik dinlerken muhteşem konfor sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.2

5 üzerinden

22

İncelemeler

86%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2

11/04/2021

Türkiye

Türkiye

Başarılı

Fiyat performans ürünü, işini iyi yapıyor. Teşekkürler

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3075BK Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-12-11

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3075BK Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-12-11

05/02/2021

Türkiye

Türkiye

Çok güzel bir kulaklık

Bu ürünü herkese öneririm. Çok güzel bir kalitede ses veriyor.

Avantajlar

Bütün tuşlar tek kulaklık başında

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3075BK Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-01-05

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3075BK Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-01-05

14/10/2020

Türkiye

Türkiye

Ürün ses kalitesi çok iyi

Derin bas tatlı tiz iyi ses başarılı herkese şiddetle tavsiye ediyorum

Avantajlar

Kaliteli ses

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3075RD Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-06-14

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB3075RD Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-06-14

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