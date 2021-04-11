2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BASS+'ı hissedin
Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı bası, şık ve kompakt bir ambalajda sunar. İyi görünüm, olağanüstü ses ve fevkalade değer. Ekstra yük istemeyen ancak ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için Bluetooth kablosuz kulaklık.
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulaklık yastıkları
Düz katlama
Kapalı akustik tasarıma sahip BASS+ kulaklık, daha iyi bir dinleme deneyimi için iyileştirilmiş ses yalıtımı oluşturmak üzere ortam gürültüsünü önler.
BASS+ kulaklık, güçlü ve basınçlı bas sesi üreten 32 mm hoparlör sürücülerine sahiptir.
Nefes alabilen, yumuşak kulak yastıkları uzun süre müzik dinlerken muhteşem konfor sağlar.
4.2
5 üzerinden
22
İncelemeler
86%
bu ürünü tavsiye ediyor
Ysf2755
11/04/2021
Türkiye
Başarılı
Fiyat performans ürünü, işini iyi yapıyor. Teşekkürler
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3075BK Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-12-11
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3075BK Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-12-11
ahm4522
05/02/2021
Türkiye
Çok güzel bir kulaklık
Bu ürünü herkese öneririm. Çok güzel bir kalitede ses veriyor.
Avantajlar
Bütün tuşlar tek kulaklık başında
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3075BK Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-01-05
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3075BK Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-01-05
Denizler ölmez
14/10/2020
Türkiye
Ürün ses kalitesi çok iyi
Derin bas tatlı tiz iyi ses başarılı herkese şiddetle tavsiye ediyorum
Avantajlar
Kaliteli ses
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3075RD Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-06-14
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3075RD Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-06-14
Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir