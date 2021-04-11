2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulaklık yastıkları
Düz katlama
12 saat oynatma süresiyle tüm gün kesintisiz müzik dinleyebilecek güce sahip olursunuz.
BASS+ kulaklık, güçlü ve basınçlı bas sesi üreten 32 mm hoparlör sürücülerine sahiptir.
Optimum uyum için tasarlanan BASS+ kulaklık, tüm kullanıcılara uyum sağlaması için dönebilen kulaklık modüllerine ve ayarlanabilir bir baş bandına sahiptir.
4.2
5 üzerinden
22
İncelemeler
86%
bu ürünü tavsiye ediyor
Ysf2755
11/04/2021
Türkiye
Başarılı
Fiyat performans ürünü, işini iyi yapıyor. Teşekkürler
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3075BK Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3075BK Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır
ahm4522
05/02/2021
Türkiye
Çok güzel bir kulaklık
Bu ürünü herkese öneririm. Çok güzel bir kalitede ses veriyor.
Avantajlar
Bütün tuşlar tek kulaklık başında
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3075BK Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3075BK Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır
Denizler ölmez
14/10/2020
Türkiye
Ürün ses kalitesi çok iyi
Derin bas tatlı tiz iyi ses başarılı herkese şiddetle tavsiye ediyorum
Avantajlar
Kaliteli ses
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3075RD Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB3075RD Kablosuz Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık için yapılmıştır
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