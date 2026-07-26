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HD9952/01
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Özel Philips Airfryer pişirme ustası setiyle tüm hamur işi tariflerinizi deneyin. Lezzetli kekler, ekmek, graten, kiş ve çok daha fazlasını kolay, hızlı ve sağlıklı bir şekilde pişirmede ustalaşın.
Tümü (10)
Philips Airfryer ile hangi kapları kullanabilirim?
Philips Airfryer'ımın modeli ve seri numarası nerede yazıyor?
Philips Airfryer'ımda yağı nasıl ve ne zaman kullanmalıyım?
Philips Airfryer'ımda hazırlayabileceğim donuk kızartmalar
Philips Airfryer'ımda pişirme kağıdı/folyo kullanabilir miyim?
PremiumAirfryer XXL
Philips HomeID Uygulamam kapandı veya çöktü
Philips Airfryer'ımdan beyaz duman çıkıyor
Philips Airfryer'ım gürültü yapıyor
Philips Airfryer'daki yiyecekler çıtır değil/umduğumdan farklı
Philips Airfryer'ım çalışmıyor veya açılmıyor
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