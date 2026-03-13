ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

Premium Airfryer XXL

Destek

PremiumAirfryer XXL

HD9870/20

Premium Airfryer XXL

Mağazaya git

Oturum açın veya bir hesap oluşturun

Ürününüzü kaydettirin

Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.

Şimdi kayıt olun

Kılavuzlar ve Belgeler

Airfryer HD986X HD987X sDFU EU

  • PDF dosya, 6.4 MB
  • 13 March 2026

03 EDC_HD9870 - English (US)

  • PDF dosya, 634.8 kB
  • 13 March 2026

Sıkça Sorulan Sorular

Parça ve Aksesuarlar

Sorun giderme

Philips ile iletişim

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız