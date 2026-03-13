Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Yemek pişirme
Tüm seriler
Premium Airfryer XXL
Destek
HD9870/20
Mağazaya git
Oturum açın veya bir hesap oluşturun
Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.
Airfryer HD986X HD987X sDFU EU
03 EDC_HD9870 - English (US)
Tümü (14)
Philips Airfryer'ımda ön ayarlar nasıl kullanılır?
Philips Airfryer'ımda hangi malzemeler ve kaplamalar kullanılıyor?
Philips Airfryer ile hangi kapları kullanabilirim?
Philips Airfryer'ımın modeli ve seri numarası nerede yazıyor?
Philips Airfryer için nereden tarif bulabilirim?
Airfryer XXL Aksesuar SetiKahvaltı Seti
Philips Airfryer'ımın ekranı 5 veya 6 çizgi gösteriyor
Philips ile iletişim
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız