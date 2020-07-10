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  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı

AzurBuharlı ütü

GC4552/00

4.7
| (18) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Garantili Buhar Performansı
Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Gelişmiş Hızlı Kireç Çözme sistemimiz sayesinde

Garantili Buhar Performansı

  • 45 g/dk sürekli buhar

  • 210 g şok buhar

  • SteamGlide Plus taban

210 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.

2400 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

2400 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar

Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 45 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 45 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa daha fazla buhar nüfuz eder.

Teknik Özellikler

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SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yedek parça veya aksesuar bulun

Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Ödüller

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.7

5 üzerinden

18

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

10/07/2020

Türkiye

Türkiye

Buharı çok iyi

Ütü yapma zamanımı azaltıyor. Buhar gücü çok iyi ve hafif bir ütü

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4552/00 Buharlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4552/00 Buharlı ütü için yapılmıştır

08/07/2020

Türkiye

Türkiye

Süper

Üyü yapmayı çok sevmem ama bu ütü ile artık ütü yapmayı seviyorum. Buhar gücü çok iyi olduğu için zaman harcamadan hızlıca bitiriyorum. Tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4552/00 Buharlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4552/00 Buharlı ütü için yapılmıştır

22/11/2019

Türkiye

Türkiye

Çok kullanışlı bir ütü

Buhar gücü Ve ütüleme performansı çok iyi. Fiyatı da gayet uygun. Yıllardır aynı marka kullanıyoruz. Çok memnunuz

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4552/00 Buharlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4552/00 Buharlı ütü için yapılmıştır

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