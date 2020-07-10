Çalışan bekar bir erkek olarak takım elbise, gömlek ütülemede hızlı ve etkili bir ütü istiyordum. Sosyal medyada tanıtımını gördüğüm bu ütüyü yeni aldım ve ilk kullanım itibariyle şunu söyleyebilirim ki ütü tabanı kaliteli bir malzeme ile yapıldığından kıyafet üzerinde drift atar gibi uçuyor :) tabana iplik, kıyafetteki leke vb şeyler yapışmıyor bu yönden çok başarılı. Bana göre bir diğer artısı ise ütünün buharlı lokomotif gibi olması. İstediğim gibi buhar gücü yüksek ve gömlekleri jilet gibi yapıyor. Daha kullanmadığım ama hoşuma giden bir özelliği daha var: ne kadar haznesine içme suyu doldursam da zamanla kireç tutacağını biliyorum, temizlikten anlamam çoğu insan ütüyü temizlemek için ütüye kimyasal doldurup ütü hazinesini temizliyor ama ben kireç tuttuğu anda buna özel yapılmış olan kireç tutacağı gibi plastik bir bölüm var bunu temizlemeyi düşünüyorum yeterli olacaktır kimyasala ne gerek var? Zaten ütünün kendiliğinden kireç önleme sistemi var, çok büyük bir yük olacağını düşünmüyorum. Ütüyü renk olarak da beğendim çünkü genelde pembe mavi kırmızı renklerde üretiyorlar benim hoşuma gitmiyor. Bu renk daha asil duruyor evimde.