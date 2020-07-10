2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
45 g/dk sürekli buhar
210 g şok buhar
SteamGlide Plus taban
İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.
Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar
Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa daha fazla buhar nüfuz eder.
Ödüller
4.7
5 üzerinden
18
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
10/07/2020
Türkiye
Buharı çok iyi
Ütü yapma zamanımı azaltıyor. Buhar gücü çok iyi ve hafif bir ütü
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4552/00 Buharlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4552/00 Buharlı ütü için yapılmıştır
Ayşenur72
08/07/2020
Türkiye
Süper
Üyü yapmayı çok sevmem ama bu ütü ile artık ütü yapmayı seviyorum. Buhar gücü çok iyi olduğu için zaman harcamadan hızlıca bitiriyorum. Tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4552/00 Buharlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4552/00 Buharlı ütü için yapılmıştır
Berkezeyrek
22/11/2019
Türkiye
Çok kullanışlı bir ütü
Buhar gücü Ve ütüleme performansı çok iyi. Fiyatı da gayet uygun. Yıllardır aynı marka kullanıyoruz. Çok memnunuz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4552/00 Buharlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4552/00 Buharlı ütü için yapılmıştır