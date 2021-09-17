Ütü ararken tek kriterim vardı; bana zamandan tasarruf sağlayacak bir ütü olmalıydı. Çamaşır makinem çok yüksek devirde sıkma işlemi yaptığından kıyafetlerim kırışık çıkıyor, bir önceki ütümde uzun vakitler kırışıklık açmaya uğraşıyordum ve bir süre sonra kireç biriktiği için buhar da veremiyordu. Kısacası ütü yapmak benim için çook büyük bir vakit kaybıydı. Bu ütüyü arkadaşımın tavsiyesi ile aldım ve ütüde kesinlikle Philips markası tercih edilmesi gerekiyormuş onu anladım. Buhar gücü çok yüksek bir ürün, zaten ürünü prize taktığınızda hemen ısınıyor; sizi bekletmiyor. Kazanlı ütü kullanıyor gibi hissediyorum kendimi; çamaşıra ütü tabanı değdi anda kayıp gidiyor ve anında kırışıklığı açıyor. Kazanlı ütüden tek farkı; daha ergonomik, şık ve yer kaplamıyor! İş seyahatlerimde de bundan sonra valizimde olacak bir ürün. Bu ütü ile kireç derdimde tamamen bitti. Ütü tabanın altında sarı bir hazne var, onu rahatlıkla çıkarıp yıkayabilirsiniz. Önceden saatlerce bir gömleği ütülemek için uğraşırdım. Şimdi anında kırışıklıklar gidiyor ve vaktim bana kalıyor. Yeni ütü alacaklara, ya da kullandığı ütüden memnun olmayanlara tavsiyemdir, hiç düşünmeden alın ilk kullanımda önceki ütünüze göre farkı kesinlikle göreceksiniz.