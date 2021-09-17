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  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı

AzurBuharlı ütü

GC4544/80

4.6
| (17) İncelemeler | 82% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Garantili Buhar Performansı
Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Gelişmiş Hızlı Kireç Çözme sistemimiz sayesinde

Garantili Buhar Performansı

  • 50 g/dk sürekli buhar

  • 220 g şok buhar

  • SteamGlide Plus taban

220 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

220 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.

2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar

Kırışıklıkların en iyi şekilde giderilmesi için 50 g/dk'ya varan buhar

Kırışıklıkların en iyi şekilde giderilmesi için 50 g/dk'ya varan buhar

50 g/dk'ya varan kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yedek parça veya aksesuar bulun

Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Ödüller

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Yorumlar

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4.6

5 üzerinden

17

İncelemeler

82%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
1

17/09/2021

Türkiye

Türkiye

Her eve lazım

Müthiş tartışılmaz çok kolay ütülüyor Philips kalitesini konuşturmuş

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4544/80 Buharlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4544/80 Buharlı ütü için yapılmıştır

02/09/2019

Türkiye

Türkiye

Jet ütü

Ütü ararken tek kriterim vardı; bana zamandan tasarruf sağlayacak bir ütü olmalıydı. Çamaşır makinem çok yüksek devirde sıkma işlemi yaptığından kıyafetlerim kırışık çıkıyor, bir önceki ütümde uzun vakitler kırışıklık açmaya uğraşıyordum ve bir süre sonra kireç biriktiği için buhar da veremiyordu. Kısacası ütü yapmak benim için çook büyük bir vakit kaybıydı. Bu ütüyü arkadaşımın tavsiyesi ile aldım ve ütüde kesinlikle Philips markası tercih edilmesi gerekiyormuş onu anladım. Buhar gücü çok yüksek bir ürün, zaten ürünü prize taktığınızda hemen ısınıyor; sizi bekletmiyor. Kazanlı ütü kullanıyor gibi hissediyorum kendimi; çamaşıra ütü tabanı değdi anda kayıp gidiyor ve anında kırışıklığı açıyor. Kazanlı ütüden tek farkı; daha ergonomik, şık ve yer kaplamıyor! İş seyahatlerimde de bundan sonra valizimde olacak bir ürün. Bu ütü ile kireç derdimde tamamen bitti. Ütü tabanın altında sarı bir hazne var, onu rahatlıkla çıkarıp yıkayabilirsiniz. Önceden saatlerce bir gömleği ütülemek için uğraşırdım. Şimdi anında kırışıklıklar gidiyor ve vaktim bana kalıyor. Yeni ütü alacaklara, ya da kullandığı ütüden memnun olmayanlara tavsiyemdir, hiç düşünmeden alın ilk kullanımda önceki ütünüze göre farkı kesinlikle göreceksiniz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4544/80 Buharlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4544/80 Buharlı ütü için yapılmıştır

27/08/2019

Türkiye

Türkiye

Buharin gücü

Buhari çok güçlü ve ince tasarımı sayesinde kolay ütü yapılmasına yardımcı oluyor tabanı çok güzel kayıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4544/80 Buharlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4544/80 Buharlı ütü için yapılmıştır

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