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    Azur

    Buharlı ütü

    GC4544/80
    Genel Derecelendirme / 5
    • Garantili Buhar Performansı Garantili Buhar Performansı Garantili Buhar Performansı
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      Azur Buharlı ütü

      GC4544/80
      Genel Derecelendirme / 5

      Garantili Buhar Performansı

      Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 545,00 TL

      Azur Buharlı ütü

      Garantili Buhar Performansı

      Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün

      Garantili Buhar Performansı

      Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 545,00 TL

      Azur Buharlı ütü

      Garantili Buhar Performansı

      Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Azur

        Azur

        Buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Garantili Buhar Performansı

        Gelişmiş Hızlı Kireç Çözme sistemimiz sayesinde

        • 50 g/dk sürekli buhar
        • 220 g şok buhar
        • SteamGlide Plus taban
        220 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

        220 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

        İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.

        2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        2600 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar

        Kırışıklıkların en iyi şekilde giderilmesi için 50 g/dk'ya kadar buhar

        Kırışıklıkların en iyi şekilde giderilmesi için 50 g/dk'ya kadar buhar

        50 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

        Ütünüzün kolay temizlenmesi için hızlı kireç çözme sistemi

        Ütünüzün kolay temizlenmesi için hızlı kireç çözme sistemi

        Ütünüzün kolay temizlenmesi ve uzun ömürlü buhar performansı için hızlı kireç çözme sistemi

        Her kumaş üzerinde rahatça kayan SteamGlide Plus taban

        Her kumaş üzerinde rahatça kayan SteamGlide Plus taban

        Özel SteamGlide Plus tabanımız her kumaşta üstün kayma performansı sunar. Yapışmaz, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenebilir.

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji

          Ütülenebilir tüm kumaşlar için
          Evet

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          50  g/dk
          Güç
          2600  W
          Kullanıma hazır
          2  dk
          Şok buhar
          220  g
          Gerilim
          240  volt
          Su püskürtme
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Taban kayma performansı
          3  yıldız
          Taban adı
          SteamGlide Plus
          Entegre fiş
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          2  m
          Tutma yerinden buhar ayarı seçimi
          Evet
          Çizilmeye karşı dayanıklı taban
          4  yıldız
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Damlama önleyici
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Hızlı Kireç Çözme

        • Boyut ve ağırlık

          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          13,7x16,7x33,2  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          12,88x15,33x31,95  cm
          Ambalajla birlikte toplam ağırlık
          1,791  kg
          Ütü ağırlığı
          1,552  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          1,569  kg

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
          Evet

        • Çevre dostu

          Ürün ambalajı
          %100 geri dönüştürülebilir
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Tasarım

          Renk
          Koyu Siyah

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