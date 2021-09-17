2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
50 g/dk sürekli buhar
220 g şok buhar
SteamGlide Plus taban
İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.
Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar
50 g/dk'ya varan kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Ödüller
4.6
5 üzerinden
17
İncelemeler
82%
bu ürünü tavsiye ediyor
Angeles34
17/09/2021
Türkiye
Her eve lazım
Müthiş tartışılmaz çok kolay ütülüyor Philips kalitesini konuşturmuş
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4544/80 Buharlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4544/80 Buharlı ütü için yapılmıştır
lemniscate
02/09/2019
Türkiye
Jet ütü
Ütü ararken tek kriterim vardı; bana zamandan tasarruf sağlayacak bir ütü olmalıydı. Çamaşır makinem çok yüksek devirde sıkma işlemi yaptığından kıyafetlerim kırışık çıkıyor, bir önceki ütümde uzun vakitler kırışıklık açmaya uğraşıyordum ve bir süre sonra kireç biriktiği için buhar da veremiyordu. Kısacası ütü yapmak benim için çook büyük bir vakit kaybıydı. Bu ütüyü arkadaşımın tavsiyesi ile aldım ve ütüde kesinlikle Philips markası tercih edilmesi gerekiyormuş onu anladım. Buhar gücü çok yüksek bir ürün, zaten ürünü prize taktığınızda hemen ısınıyor; sizi bekletmiyor. Kazanlı ütü kullanıyor gibi hissediyorum kendimi; çamaşıra ütü tabanı değdi anda kayıp gidiyor ve anında kırışıklığı açıyor. Kazanlı ütüden tek farkı; daha ergonomik, şık ve yer kaplamıyor! İş seyahatlerimde de bundan sonra valizimde olacak bir ürün. Bu ütü ile kireç derdimde tamamen bitti. Ütü tabanın altında sarı bir hazne var, onu rahatlıkla çıkarıp yıkayabilirsiniz. Önceden saatlerce bir gömleği ütülemek için uğraşırdım. Şimdi anında kırışıklıklar gidiyor ve vaktim bana kalıyor. Yeni ütü alacaklara, ya da kullandığı ütüden memnun olmayanlara tavsiyemdir, hiç düşünmeden alın ilk kullanımda önceki ütünüze göre farkı kesinlikle göreceksiniz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4544/80 Buharlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4544/80 Buharlı ütü için yapılmıştır
Nagihan1517
27/08/2019
Türkiye
Buharin gücü
Buhari çok güçlü ve ince tasarımı sayesinde kolay ütü yapılmasına yardımcı oluyor tabanı çok güzel kayıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4544/80 Buharlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4544/80 Buharlı ütü için yapılmıştır