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Garantili Buhar Performansı
Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Garantili Buhar Performansı
Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün
Garantili Buhar Performansı
Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Garantili Buhar Performansı
Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün