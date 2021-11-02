2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
50 g/dk sürekli buhar
250 g şok buhar
SteamGlide Advanced taban
İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.
Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar
50 g/dk'ya varan kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Ödüller
4.7
5 üzerinden
44
İncelemeler
97%
bu ürünü tavsiye ediyor
Ssert
02/11/2021
Türkiye
Ürün gercekten kullanışlı. Tavsiye ederim
Kırışıklık giderme konusunda tam bir uzman. Gayet iyi.
Bu değerlendirme Azur GC4567/80 Buharlı ütü için yapılmıştır
Bu değerlendirme Azur GC4567/80 Buharlı ütü için yapılmıştır
Muratba
23/10/2021
Türkiye
Ürün fiyatına göre çok güzel
Ürün fiyatına göre çok güzel tüm dostlarıma tavsiye ediyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4567/80 Buharlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4567/80 Buharlı ütü için yapılmıştır
Falkıkast
22/10/2021
Türkiye
Mükemmel bir ürün çok kullanışlı
Herkese önerebileceğim çok güzel bir ürün hafif ve mükemmel
Avantajlar
Hafif kullanışlı kırışıklıkları çok güzel açması
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4567/80 Buharlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur GC4567/80 Buharlı ütü için yapılmıştır