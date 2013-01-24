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Garantili Buhar Performansı
Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Garantili Buhar Performansı
Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün
Garantili Buhar Performansı
Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Garantili Buhar Performansı
Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
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İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.
Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar
50 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.
Ütünüzün kolay temizlenmesi ve uzun ömürlü buhar performansı için hızlı kireç çözme sistemi
Gelişmiş titanyum katman ve gelişmiş kaplamaya sahip Özel SteamGlide Advanced tabanımız her kumaşta üstün kayma performansı sunar. Yapışmaz, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenebilir.
Teknoloji
Hızlı kırışıklık giderme
Kullanım kolaylığı
Kireç yönetimi
Boyut ve ağırlık
Garanti
Çevre dostu