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  • Üç ay boyunca daha beyaz, daha parlak gülümseme
  • Üç ay boyunca daha beyaz, daha parlak gülümseme
  • Üç ay boyunca daha beyaz, daha parlak gülümseme
  • Üç ay boyunca daha beyaz, daha parlak gülümseme

2-pack brush headsStandart Philips One Diş Fırçası Başlıkları

BH1022/04

Seçenekler

Gece Mavisi
Gece Mavisi
Miami
Miami
Üç ay boyunca daha beyaz, daha parlak gülümseme
Yeni Philips One diş fırçanız için değiştirmesi kolay değiştirilebilir fırça başlıkları. Fırçalama deneyiminizi en üst seviyede tutmak için yedek başlığınızı her 90 günde bir değiştirin.
Tüm avantajları görüntüleyin

Üç ay boyunca daha beyaz, daha parlak gülümseme

  • 2'li paket

Tek pille 90 gün fırçalama

Tek pille 90 gün fırçalama

One diş fırçasıyla tek bir AAA pil kullanarak 90 gün dişlerinizi fırçalayın. Üç ay boyunca daha beyaz ve parlak bir gülümsemeniz olsun.

İyi titreşimler

İyi titreşimler

One diş fırçasını manuel fırçanızın güçlü bir versiyonu olarak düşünün. Mikro titreşimler ve kıvrımlı kıllar, tek bir düğmeyle dişlerinizi nazikçe temizler ve parlatır.

Her tarza uygun renk

Her tarza uygun renk

Miami'den Gece Mavisine Mango Renginden Mint Yeşiline, tarzınıza uygun rengi seçin. Fırça başlığını gövdeyle eşleştirebilir ve kendi renk kombinasyonunuzu oluşturabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları