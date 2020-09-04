Üç ay boyunca daha beyaz, daha parlak gülümseme
Yeni Philips One diş fırçanız için değiştirmesi kolay değiştirilebilir fırça başlıkları. Fırçalama deneyiminizi en üst seviyede tutmak için yedek başlığınızı her 90 günde bir değiştirin.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üç ay boyunca daha beyaz, daha parlak gülümseme
Yeni Philips One diş fırçanız için değiştirmesi kolay değiştirilebilir fırça başlıkları. Fırçalama deneyiminizi en üst seviyede tutmak için yedek başlığınızı her 90 günde bir değiştirin.
Üç ay boyunca daha beyaz, daha parlak gülümseme
Yeni Philips One diş fırçanız için değiştirmesi kolay değiştirilebilir fırça başlıkları. Fırçalama deneyiminizi en üst seviyede tutmak için yedek başlığınızı her 90 günde bir değiştirin.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üç ay boyunca daha beyaz, daha parlak gülümseme
Yeni Philips One diş fırçanız için değiştirmesi kolay değiştirilebilir fırça başlıkları. Fırçalama deneyiminizi en üst seviyede tutmak için yedek başlığınızı her 90 günde bir değiştirin.
Standart Philips One Diş Fırçası Başlıkları
Toplam:
One diş fırçasıyla tek bir AAA pil kullanarak 90 gün dişlerinizi fırçalayın. Üç ay boyunca daha beyaz ve parlak bir gülümsemeniz olsun.
One diş fırçasını manuel fırçanızın güçlü bir versiyonu olarak düşünün. Mikro titreşimler ve kıvrımlı kıllar, tek bir düğmeyle dişlerinizi nazikçe temizler ve parlatır.
Miami'den Gece Mavisine Mango Renginden Mint Yeşiline, tarzınıza uygun rengi seçin. Fırça başlığını gövdeyle eşleştirebilir ve kendi renk kombinasyonunuzu oluşturabilirsiniz.
Diş fırçanızın bakımı kolay olmalıdır. 90 günde bir yeni fırça başlıkları ve yeni bir pilin evinize otomatik olarak teslim edilmesi için abone olun. Siz sadece harika dişlerinize odaklanın.
Teknik özellikler
Tasarım ve kaplama
Uyumluluk
Dahil olan ürünler
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