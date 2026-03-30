Üç ay boyunca daha beyaz, daha parlak gülümseme

Yeni Philips One diş fırçanız için değiştirmesi kolay değiştirilebilir fırça başlıkları. Fırçalama deneyiminizi en üst seviyede tutmak için yedek başlığınızı her 90 günde bir değiştirin.