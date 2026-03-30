2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
BH1022/04
Seçenekler
2'li paket
One diş fırçasıyla tek bir AAA pil kullanarak 90 gün dişlerinizi fırçalayın. Üç ay boyunca daha beyaz ve parlak bir gülümsemeniz olsun.
One diş fırçasını manuel fırçanızın güçlü bir versiyonu olarak düşünün. Mikro titreşimler ve kıvrımlı kıllar, tek bir düğmeyle dişlerinizi nazikçe temizler ve parlatır.
Miami'den Gece Mavisine Mango Renginden Mint Yeşiline, tarzınıza uygun rengi seçin. Fırça başlığını gövdeyle eşleştirebilir ve kendi renk kombinasyonunuzu oluşturabilirsiniz.
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