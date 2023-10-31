Yeni nesil ıslak silen ve süpüren dik süpürge
Yenilikçi Aqua Trio 7000 Serisi, üstün temizlik performansı için geliştirilmiş ıslak dik süpürgemizdir. Esnek tasarımdaki gelişmiş teknolojiler, mobilyaların arasında ve altında ulaşılması zor alanları bile etkin bir şekilde temizlemeye olanak tanır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yeni nesil ıslak silen ve süpüren dik süpürge
Yenilikçi Aqua Trio 7000 Serisi, üstün temizlik performansı için geliştirilmiş ıslak dik süpürgemizdir. Esnek tasarımdaki gelişmiş teknolojiler, mobilyaların arasında ve altında ulaşılması zor alanları bile etkin bir şekilde temizlemeye olanak tanır. Tüm faydaları görün
Yeni nesil ıslak silen ve süpüren dik süpürge
Yenilikçi Aqua Trio 7000 Serisi, üstün temizlik performansı için geliştirilmiş ıslak dik süpürgemizdir. Esnek tasarımdaki gelişmiş teknolojiler, mobilyaların arasında ve altında ulaşılması zor alanları bile etkin bir şekilde temizlemeye olanak tanır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yeni nesil ıslak silen ve süpüren dik süpürge
Yenilikçi Aqua Trio 7000 Serisi, üstün temizlik performansı için geliştirilmiş ıslak dik süpürgemizdir. Esnek tasarımdaki gelişmiş teknolojiler, mobilyaların arasında ve altında ulaşılması zor alanları bile etkin bir şekilde temizlemeye olanak tanır. Tüm faydaları görün
Kablosuz Dik Süpürge
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AquaSpin başlık, sert zeminleri etkili bir şekilde süpürüp silerek tozu, kiri, kuru ve ıslak lekeleri %99,9'a varan oranda* tek seferde temizler. Benzersiz başlığı, her hareketin etkili olması için başlığın hem önündeki hem de arkasındaki kiri toplayacak şekilde tasarlanmıştır.
İki adet yüksek hızda dönen fırça ile, kirler zeminden toplanarak doğrudan cihazın içine doğru çekilir. Fırçalar da bu sayede sürekli olarak temiz kalır. Böylece hem zemin her zaman temiz fırçalarla silinir, hem de kirli fırçaları sizin yıkayıp sıkmanıza gerek kalmaz!
Temiz su haznesinden zemine sürekli temiz su akışı sağlanır. Bu sayede zemininizin tamamını yeni ve temiz suyla silebilirsiniz. Geleneksel manuel sileceklerin aksine, zeminlerinizi hiçbir zaman kirli suyla silmezsiniz!
Toplanan tüm ıslak ve kuru kirler hemen ayrılır ve kirli su haznesine hapsedilir. Kirli suya dokunmak zorunda kalmadan hazneleri istediğiniz zaman boşaltabilirsiniz.
Sandalye ve masa ayaklarının etrafındaki alanları maksimum konforla kolayca temizleyin. Cihazı, kirin biriktiği süpürgelikler ve oda köşeleri gibi zorlu noktalarda yönlendirebilirsiniz.
Esnek tasarımı sayesinde mobilyaların altındaki ulaşılması zor alanları bile süpürüp silebilirsiniz. Cihaz, başlığı kaldırmadan ve zeminle temasını kaybetmeden tamamen düz konuma ayarlanabilir.
Cihazın 3 temizleme modu vardır: düzenli ıslak temizlik için tasarlanmış normal ıslak mod, inatçı lekeleri temizlemek için tasarlanmış yoğun ıslak mod ve zeminde kalan nemi gidermek için tasarlanmış su emme modu. Güç ayarlarını değiştirmek için Dijital LCD akıllı ekranı kullanın.
Temizliğiniz bittikten sonra cihazı Temizlik Sonrası Şarj İstasyonu'na yerleştirin ve otomatik temizleme işlemini başlatın. İşlem tamamlandığında Power Brush Fırçalar dahil tüm sistemi bir arada saklayabilirsiniz. Böylece tüm parçalar temizlenmiş ve bir sonraki kullanıma hazır hale gelmiş olur.
LCD akıllı ekran, temizlik sırasında ve sonrasında ihtiyacınız olan tüm bilgileri sağlar. Pil gücü durumu, temizleme modları, bakım desteği ve daha fazlası için cihazınızın LCD ekranından gerçek zamanlı bilgi alın.
Etkili temizlik sonuçları için Philips Zemin Temizleyici dahildir. Her türlü sert zemin için tasarlanmıştır; yağı, lekeleri ve yapışkan kirleri kolayca temizler. Tek şişeyle 25 kez temizlik yapılabilir.
Performans
Kullanım
Filtreleme
Başlıklar ve aksesuarlar
Tasarım
Sürdürülebilirlik
Ağırlık ve Boyutlar
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