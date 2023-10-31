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    Aqua Trio 7000 Serisi

    Kablosuz Dik Süpürge

    XW7110/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yeni nesil ıslak silen ve süpüren dik süpürge Yeni nesil ıslak silen ve süpüren dik süpürge Yeni nesil ıslak silen ve süpüren dik süpürge
      -{discount-value}

      Aqua Trio 7000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge

      XW7110/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Yeni nesil ıslak silen ve süpüren dik süpürge

      Yenilikçi Aqua Trio 7000 Serisi, üstün temizlik performansı için geliştirilmiş ıslak dik süpürgemizdir. Esnek tasarımdaki gelişmiş teknolojiler, mobilyaların arasında ve altında ulaşılması zor alanları bile etkin bir şekilde temizlemeye olanak tanır. Tüm faydaları görün

      Aqua Trio 7000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge

      Yeni nesil ıslak silen ve süpüren dik süpürge

      Yenilikçi Aqua Trio 7000 Serisi, üstün temizlik performansı için geliştirilmiş ıslak dik süpürgemizdir. Esnek tasarımdaki gelişmiş teknolojiler, mobilyaların arasında ve altında ulaşılması zor alanları bile etkin bir şekilde temizlemeye olanak tanır. Tüm faydaları görün

      Yeni nesil ıslak silen ve süpüren dik süpürge

      Yenilikçi Aqua Trio 7000 Serisi, üstün temizlik performansı için geliştirilmiş ıslak dik süpürgemizdir. Esnek tasarımdaki gelişmiş teknolojiler, mobilyaların arasında ve altında ulaşılması zor alanları bile etkin bir şekilde temizlemeye olanak tanır. Tüm faydaları görün

      Aqua Trio 7000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge

      Yeni nesil ıslak silen ve süpüren dik süpürge

      Yenilikçi Aqua Trio 7000 Serisi, üstün temizlik performansı için geliştirilmiş ıslak dik süpürgemizdir. Esnek tasarımdaki gelişmiş teknolojiler, mobilyaların arasında ve altında ulaşılması zor alanları bile etkin bir şekilde temizlemeye olanak tanır. Tüm faydaları görün

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        Aqua Trio 7000 Serisi

        Aqua Trio 7000 Serisi

        Kablosuz Dik Süpürge

        - {discount-value}

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        Yeni nesil ıslak silen ve süpüren dik süpürge

        Zemini tek seferde ıslak süpürme ve silme

        • Detaylı ıslak süpürme
        • Esnek ve kullanımı kolay tasarım
        • Otomatik temizleme ve şarj istasyonu
        • 25 dakikaya ve 180 m²'ye kadar temizlik**
        AquaSpin başlıkla zemini tek seferde süpürüp silebilirsiniz

        AquaSpin başlıkla zemini tek seferde süpürüp silebilirsiniz

        AquaSpin başlık, sert zeminleri etkili bir şekilde süpürüp silerek tozu, kiri, kuru ve ıslak lekeleri %99,9'a varan oranda* tek seferde temizler. Benzersiz başlığı, her hareketin etkili olması için başlığın hem önündeki hem de arkasındaki kiri toplayacak şekilde tasarlanmıştır.

        İki adet yüksek hızda dönen fırça: Power Brush, zemini hijyenik bir şekilde ıslak olarak temizler

        İki adet yüksek hızda dönen fırça: Power Brush, zemini hijyenik bir şekilde ıslak olarak temizler

        İki adet yüksek hızda dönen fırça ile, kirler zeminden toplanarak doğrudan cihazın içine doğru çekilir. Fırçalar da bu sayede sürekli olarak temiz kalır. Böylece hem zemin her zaman temiz fırçalarla silinir, hem de kirli fırçaları sizin yıkayıp sıkmanıza gerek kalmaz!

        Zemini her zaman temiz su ile silin

        Zemini her zaman temiz su ile silin

        Temiz su haznesinden zemine sürekli temiz su akışı sağlanır. Bu sayede zemininizin tamamını yeni ve temiz suyla silebilirsiniz. Geleneksel manuel sileceklerin aksine, zeminlerinizi hiçbir zaman kirli suyla silmezsiniz!

        Aqua Difüzyon Sistemi kirli suyu hapseder

        Aqua Difüzyon Sistemi kirli suyu hapseder

        Toplanan tüm ıslak ve kuru kirler hemen ayrılır ve kirli su haznesine hapsedilir. Kirli suya dokunmak zorunda kalmadan hazneleri istediğiniz zaman boşaltabilirsiniz.

        Ulaşılması zor alanlarda daha iyi temizlik

        Ulaşılması zor alanlarda daha iyi temizlik

        Sandalye ve masa ayaklarının etrafındaki alanları maksimum konforla kolayca temizleyin. Cihazı, kirin biriktiği süpürgelikler ve oda köşeleri gibi zorlu noktalarda yönlendirebilirsiniz.

        Etkili performans için esnek kablosuz temizlik

        Etkili performans için esnek kablosuz temizlik

        Esnek tasarımı sayesinde mobilyaların altındaki ulaşılması zor alanları bile süpürüp silebilirsiniz. Cihaz, başlığı kaldırmadan ve zeminle temasını kaybetmeden tamamen düz konuma ayarlanabilir.

        Farklı temizlik ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir 3 temizleme modu

        Farklı temizlik ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir 3 temizleme modu

        Cihazın 3 temizleme modu vardır: düzenli ıslak temizlik için tasarlanmış normal ıslak mod, inatçı lekeleri temizlemek için tasarlanmış yoğun ıslak mod ve zeminde kalan nemi gidermek için tasarlanmış su emme modu. Güç ayarlarını değiştirmek için Dijital LCD akıllı ekranı kullanın.

        Cihaz ve Power Brush otomatik olarak kendi kendine temizlenir

        Cihaz ve Power Brush otomatik olarak kendi kendine temizlenir

        Temizliğiniz bittikten sonra cihazı Temizlik Sonrası Şarj İstasyonu'na yerleştirin ve otomatik temizleme işlemini başlatın. İşlem tamamlandığında Power Brush Fırçalar dahil tüm sistemi bir arada saklayabilirsiniz. Böylece tüm parçalar temizlenmiş ve bir sonraki kullanıma hazır hale gelmiş olur.

        Kullanım sırasında ve sonrasında rehberlik için LCD akıllı ekran

        Kullanım sırasında ve sonrasında rehberlik için LCD akıllı ekran

        LCD akıllı ekran, temizlik sırasında ve sonrasında ihtiyacınız olan tüm bilgileri sağlar. Pil gücü durumu, temizleme modları, bakım desteği ve daha fazlası için cihazınızın LCD ekranından gerçek zamanlı bilgi alın.

        Sert zeminler için Zemin Temizleme solüsyonu

        Sert zeminler için Zemin Temizleme solüsyonu

        Etkili temizlik sonuçları için Philips Zemin Temizleyici dahildir. Her türlü sert zemin için tasarlanmıştır; yağı, lekeleri ve yapışkan kirleri kolayca temizler. Tek şişeyle 25 kez temizlik yapılabilir.

        Teknik Özellikler

        • Performans

          Pil tipi
          Lityum-iyon pil
          Şarj süresi
          4 saat
          Pil voltajı
          25,9 V
          Çalışma süresi
          25 dakika

        • Kullanım

          Temiz su haznesi kapasitesi
          670 ml
          Kirli su haznesi kapasitesi
          600 ml
          Kullanılabilir deterjanlar
          Philips zemin temizleme solüsyonu XV1792
          Kirli su haznesi dolu göstergesi
          Var
          Pil başına yüzey alanı
          180 m2'ye kadar

        • Filtreleme

          Filtre sistemi
          Aqua Difüzyon Sistemi

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Standart başlıklar
          AquaSpin başlığı
          Dahili aksesuarlar
          • Temizlik sonrası ve depolama istasyonu
          • Temizleme fırçası
          • Parke temizleyici

        • Tasarım

          Renk
          Kömür Grisi ve Şampanya

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme

        • Ağırlık ve Boyutlar

          Ağırlık
          4,6 kg
          Kurulumdaki boyutlar
          U 26,5 x A 22,5 x Y 110 cm
          Temizlik sonrası ve depolama istasyonu boyutları
          U 34,5 x G 32 x Y 24,3 cm

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            Yorumlar

            • Staphylococcus aureus bakterileri ile sadece su kullanılarak test edilmiştir.
            • *Çalışma süresi normal modda pil şarjı tam olduğunda geçerlidir. Temizleme aralığı IEC standardında 0,5 m/sn test hızına göre hesaplanmıştır.
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