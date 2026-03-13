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8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dik Süpürge

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8000 Serisi Aqua PlusKablosuz Dik Süpürge

XC8349/01

8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dik Süpürge

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Kılavuzlar ve Belgeler

Important Information Manual Philips 8000 Series Aqua++ Cordless Vacuum

  • PDF dosya, 3.2 MB
  • 13 March 2026

User manual / important information booklet Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless vacuum XC8349

  • PDF dosya, 9.2 MB
  • 13 March 2026

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