En düşük ayarda bile çok güzel emiyor, çekişi güçlü. Chester koltuklarımı, avizelerimi ve mobilyalarımı hatta penceredeki havalandırma menfezini en ince ayrıntısına kadar çok güzel temizledi. Evde kendi kedim ve misafir iki kedi daha var; yerlerdeki ve eşyalardaki kedi tüylerinin ve kedi kumlarının temizliği için biçilmiş kaftan. Mop modülü ayrıca bir harika. Led ışıklı başlığı ile hiç bir toz, kir gözünüzden de süpürgenizden de kaçmıyor. Toz torbasız haznesi ve filtre temizliği de çok pratik. Bütün aksesuarları ve özellikleri ile bir süpürgeden çok daha fazlası. Philips gelecekte daha da iyisini yapana kadar en iyisi. Philips markasının süpürge konusunda da lider olduğunu tahmin ederek tercih ettiğim bu süpürge, yanıltmadı ve hayatımı kolaylaştırdı. Gönlümde taht kurdu. Süpürme, silme ve toz alma özellikleri; hafif ve rahat ergonomik kullanımı ile adeta elimden düşmüyor.