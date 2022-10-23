2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
25,2 V, 80 dakikaya kadar çalışma süresi
25,2 V, maks. 80 dk çalışma süresi***
3'ü 1 arada elektrik, ıslak ve el tipi süpürge
Kirleri %99,7 oranında yakalar****
Özel olarak tasarlanmış Aqua başlık toz, kir ve yapışkan lekeleri her yönde temizlemek için süpürür ve siler.
Özel başlık süpürme yönünüze göre gücü ve baskıyı ayarlar. Böylece her hareketinizde her zaman önce süpürüp sonra silmenize olanak sağlar
Evinizde daha etkili temizlik için su haznesinin içine dilediğiniz zemin temizleyicisini veya deterjanı ekleyin.
4.7
5 üzerinden
24
İncelemeler
86%
bu ürünü tavsiye ediyor
Qubse
23/10/2022
Türkiye
Karar verme konusunda çok düşündüm Sonra aldım
Ürünü Media Markt mağazasından aldım arkadaş çok güzel bilgilendirdi kullanıyorum evimde kedim ve köpeğim var koltuklarda bir harika dubleks bir evde oturduğum için evimde büyük animal elektrolüksün süpürgesi var ama çok ağır taşıması indirmesi kaldırması bu ürün benim için çok iyi oldu 2 katlı olduğu için üst katta bir küçük süpürge alt katta bir küçük süpürge bir animal süpürge bir halı yıkama ve elektrik süpürgesi Evde 4 tane Elektrik süpürgesi vardı Sadece Halı Yıkama ile şu anda Philips şarjı kullanıyorum diğer üçünü evin dışına çıkarttım hem kolaylık hem mutluluk temizlemesinden memnunum Ayrıca araba temizleme aparatlarında aldık arabayı da z temizliyoruz. Normalde 4-5 saatte şarj oluyor ama ben boşa çıktığı zaman hemen şarj koyuyorum genelde 70 şarja kadar düşürdüğü için 30 şarj çok rahat bir şekilde Yarım saatte bir saatte dolmuş oluyor
Avantajlar
Pratik
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8000 Serisi Aqua Plus XC8349/01 Kablosuz Dik Süpürge için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8000 Serisi Aqua Plus XC8349/01 Kablosuz Dik Süpürge için yapılmıştır
Adnan Karadeniz
22/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Güzel bir süpürge
Ürünü bir ay önce aldık. Gerek kullanımı gerekse islevini yerine getirmesi açısından son derece memnuniyet verici. Sarjı 120 metrekare bir ev için süpürme ve paspaslamaya yetiyor.Ev temizliğinde oldukça tembel olduğum halde şimdi üşenmeden ve zevk alarak kullanıyorum.
Avantajlar
Ergonomisi, ele ayağa eşyalara dolaşan kablosunun olmaması, hafifliği, emiş gücü, parçaların kolay sökülüp takılması.
Dezavantajlar
Fiyati
Bu değerlendirme 8000 Serisi Aqua Plus XC8349/01 Kablosuz Dik Süpürge için yapılmıştır
Bu değerlendirme 8000 Serisi Aqua Plus XC8349/01 Kablosuz Dik Süpürge için yapılmıştır
ataraus
19/10/2022
Türkiye
mükemmel ürün. pişman olmazsınız
ürünü Mediamarkt'dan aldım . Satıcı arkadaş o kadar hakimdi ki ürüne tam anlamıyla bana sunum yaptı. tüm aparatları inanılmaz işlevsel. ürünü 1 haftadır kullanıyorum deneyimlerim aşağıdaki gibi 1- ürün ağır değil. 11 yaşındaki kımız bile 2.ci kademede tek eliyle gayet rahat süpürebiliyor. 2- şarjı 2.ci kademede 3+1 evi süpürdüğünde %50 şarj kalmış oluyor 3- süpürme başlığı bir harika. turbo modunda , yeni süpürülmüş evimi tekrar süpürdüm haznesi doldu resmen. çok başarılı. ışıklı olması ayrı bir rahatlık. ayrıca başlığı yere sıfır paralel duruyor ve koltuk altları falar çok rahat süpürülüyor. 4- yatak koltuk aparatı - evde kedim var tüm yatakları akşam geldiğimde üzerindeki kılları alayım diye süpürüyorum turbo modda hem kılları hem de tozları mükümmül alıyor 5- silme aparatı. hem ileri hem de geri modda emiş yaptığı için hem ileri hem de geri silerken önce kılları tüyleri süpürüyor sonra siliyor. muhteşem bir ürün. ayrıca iz barıkmıyor 6- toz alma aparatı hayat kurtardı resmen. uzatma aparatı ile kullanırsanız tüm mobilyalarınızın tozunu havaya kalkmadan almış olursunuz.
Avantajlar
silme başlığı, ışıklı olması, yere sıfır olarak süpürmesi,diğer aparatları..
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8000 Serisi Aqua Plus XC8349/01 Kablosuz Dik Süpürge için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8000 Serisi Aqua Plus XC8349/01 Kablosuz Dik Süpürge için yapılmıştır
Bağımsız bir kuruluş tarafından su ve deterjan kullanılarak test edilmiştir.
Almanya Haziran MAT 2019'da fiyatı 300 Euro'dan fazla olan, en çok satan 10 kablosuz dikey elektrikli süpürge ile karşılaştırılarak test edilmiştir.
Çalışma süresi ve kapsam, Philips şirket içi izleme yöntemine göre belirlenmiştir.
IEC60312-1 standartlarına göre Philips tarafından geliştirilen zorlu kir temizleme testine tabi tutulmuştur. Ocak 2018. Bir hareket, hem ileri hem geri yönlü hareketi kapsar.