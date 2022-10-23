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  • Tek harekette sil ve süpür
  • Tek harekette sil ve süpür
  • Tek harekette sil ve süpür
  • Tek harekette sil ve süpür
  • Tek harekette sil ve süpür
  • Tek harekette sil ve süpür
  • Tek harekette sil ve süpür
  • Tek harekette sil ve süpür
  • Tek harekette sil ve süpür
  • Tek harekette sil ve süpür
  • Tek harekette sil ve süpür
  • Tek harekette sil ve süpür
  • Tek harekette sil ve süpür
  • Tek harekette sil ve süpür
  • Tek harekette sil ve süpür
  • Tek harekette sil ve süpür
  • Tek harekette sil ve süpür
  • Tek harekette sil ve süpür
  • Tek harekette sil ve süpür
  • Tek harekette sil ve süpür

8000 Serisi Aqua PlusKablosuz Dik Süpürge

XC8349/01

4.7
| (24) İncelemeler | 86% bu ürünü tavsiye ediyor
Tek harekette sil ve süpür
Philips 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dik Süpürge,çift yönlü başlığı ile tozdan yapışkan lekelere kadar farklı türlerde kirleri tek seferde temizleyen benzersiz bir Aqua başlığa sahiptir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Çift yönlü süpürme teknolojisi ile her zaman önce süpürün sonra ıslak silin

Tek harekette sil ve süpür

  • 25,2 V, 80 dakikaya kadar çalışma süresi

  • 25,2 V, maks. 80 dk çalışma süresi***

  • 3'ü 1 arada elektrik, ıslak ve el tipi süpürge

  • Kirleri %99,7 oranında yakalar****

Aqua başlık tek seferde süpürür ve siler

Aqua başlık tek seferde süpürür ve siler

Özel olarak tasarlanmış Aqua başlık toz, kir ve yapışkan lekeleri her yönde temizlemek için süpürür ve siler.

Performansı artırmak için otomatik ayarlı başlık

Performansı artırmak için otomatik ayarlı başlık

Özel başlık süpürme yönünüze göre gücü ve baskıyı ayarlar. Böylece her hareketinizde her zaman önce süpürüp sonra silmenize olanak sağlar

Deterjan eklenebilen su haznesi

Deterjan eklenebilen su haznesi

Evinizde daha etkili temizlik için su haznesinin içine dilediğiniz zemin temizleyicisini veya deterjanı ekleyin.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.7

5 üzerinden

24

İncelemeler

86%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

23/10/2022

Türkiye

Türkiye

Karar verme konusunda çok düşündüm Sonra aldım

Ürünü Media Markt mağazasından aldım arkadaş çok güzel bilgilendirdi kullanıyorum evimde kedim ve köpeğim var koltuklarda bir harika dubleks bir evde oturduğum için evimde büyük animal elektrolüksün süpürgesi var ama çok ağır taşıması indirmesi kaldırması bu ürün benim için çok iyi oldu 2 katlı olduğu için üst katta bir küçük süpürge alt katta bir küçük süpürge bir animal süpürge bir halı yıkama ve elektrik süpürgesi Evde 4 tane Elektrik süpürgesi vardı Sadece Halı Yıkama ile şu anda Philips şarjı kullanıyorum diğer üçünü evin dışına çıkarttım hem kolaylık hem mutluluk temizlemesinden memnunum Ayrıca araba temizleme aparatlarında aldık arabayı da z temizliyoruz. Normalde 4-5 saatte şarj oluyor ama ben boşa çıktığı zaman hemen şarj koyuyorum genelde 70 şarja kadar düşürdüğü için 30 şarj çok rahat bir şekilde Yarım saatte bir saatte dolmuş oluyor

Avantajlar

Pratik

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 8000 Serisi Aqua Plus XC8349/01 Kablosuz Dik Süpürge için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 8000 Serisi Aqua Plus XC8349/01 Kablosuz Dik Süpürge için yapılmıştır

22/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Güzel bir süpürge

Ürünü bir ay önce aldık. Gerek kullanımı gerekse islevini yerine getirmesi açısından son derece memnuniyet verici. Sarjı 120 metrekare bir ev için süpürme ve paspaslamaya yetiyor.Ev temizliğinde oldukça tembel olduğum halde şimdi üşenmeden ve zevk alarak kullanıyorum.

Avantajlar

Ergonomisi, ele ayağa eşyalara dolaşan kablosunun olmaması, hafifliği, emiş gücü, parçaların kolay sökülüp takılması.

Dezavantajlar

Fiyati

Bu değerlendirme 8000 Serisi Aqua Plus XC8349/01 Kablosuz Dik Süpürge için yapılmıştır

Bu değerlendirme 8000 Serisi Aqua Plus XC8349/01 Kablosuz Dik Süpürge için yapılmıştır

19/10/2022

Türkiye

Türkiye

mükemmel ürün. pişman olmazsınız

ürünü Mediamarkt'dan aldım . Satıcı arkadaş o kadar hakimdi ki ürüne tam anlamıyla bana sunum yaptı. tüm aparatları inanılmaz işlevsel. ürünü 1 haftadır kullanıyorum deneyimlerim aşağıdaki gibi 1- ürün ağır değil. 11 yaşındaki kımız bile 2.ci kademede tek eliyle gayet rahat süpürebiliyor. 2- şarjı 2.ci kademede 3+1 evi süpürdüğünde %50 şarj kalmış oluyor 3- süpürme başlığı bir harika. turbo modunda , yeni süpürülmüş evimi tekrar süpürdüm haznesi doldu resmen. çok başarılı. ışıklı olması ayrı bir rahatlık. ayrıca başlığı yere sıfır paralel duruyor ve koltuk altları falar çok rahat süpürülüyor. 4- yatak koltuk aparatı - evde kedim var tüm yatakları akşam geldiğimde üzerindeki kılları alayım diye süpürüyorum turbo modda hem kılları hem de tozları mükümmül alıyor 5- silme aparatı. hem ileri hem de geri modda emiş yaptığı için hem ileri hem de geri silerken önce kılları tüyleri süpürüyor sonra siliyor. muhteşem bir ürün. ayrıca iz barıkmıyor 6- toz alma aparatı hayat kurtardı resmen. uzatma aparatı ile kullanırsanız tüm mobilyalarınızın tozunu havaya kalkmadan almış olursunuz.

Avantajlar

silme başlığı, ışıklı olması, yere sıfır olarak süpürmesi,diğer aparatları..

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 8000 Serisi Aqua Plus XC8349/01 Kablosuz Dik Süpürge için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 8000 Serisi Aqua Plus XC8349/01 Kablosuz Dik Süpürge için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Bağımsız bir kuruluş tarafından su ve deterjan kullanılarak test edilmiştir.

  2. Almanya Haziran MAT 2019'da fiyatı 300 Euro'dan fazla olan, en çok satan 10 kablosuz dikey elektrikli süpürge ile karşılaştırılarak test edilmiştir.

  3. Çalışma süresi ve kapsam, Philips şirket içi izleme yöntemine göre belirlenmiştir.

  4. IEC60312-1 standartlarına göre Philips tarafından geliştirilen zorlu kir temizleme testine tabi tutulmuştur. Ocak 2018. Bir hareket, hem ileri hem geri yönlü hareketi kapsar.