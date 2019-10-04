2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
XV1700/01
Su gücüyle parlak, temiz zeminler
Mikrofiber pedler kir ve lekeleri etkili bir şekilde temizler. Aqua işlevine sahip aşağıdaki tüm Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgelerle uyumludur: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
2 Yumuşak, 2 Normal mikrofiber ped
Yıkanabilir ve kolayca takıp çıkarılır
6 ayda bir yenisiyle değiştirin
Yumuşak mikrofiber malzeme tozu ve kiri nazikçe gevşetir, kaldırır ve çeker. Ahşap yüzeyler gibi hassas yüzeyleri temizlemek için özel olarak tasarlanmıştır. Kiri ve lekeleri etkili bir şekilde derinlemesine temizler
Mikrofiber malzeme tozu ve kiri gevşetir, kaldırır ve çeker. Kiri ve lekeleri etkili bir şekilde derinlemesine temizler.
Cihazınızın optimum temizlik performansını korumak için 6 ayda bir değiştirin.
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