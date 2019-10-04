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  • Su gücüyle parlak, temiz zeminler
  • Su gücüyle parlak, temiz zeminler
  • Su gücüyle parlak, temiz zeminler
  • Su gücüyle parlak, temiz zeminler
  • Su gücüyle parlak, temiz zeminler
  • Su gücüyle parlak, temiz zeminler

Dik Süpürge AksesuarıMikrofiber Pedler

XV1700/01

1 ödül

Su gücüyle parlak, temiz zeminler

Mikrofiber pedler kir ve lekeleri etkili bir şekilde temizler. Aqua işlevine sahip aşağıdaki tüm Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgelerle uyumludur: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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Optimum ıslaklık kontrolü için mikrofiber pedler

Su gücüyle parlak, temiz zeminler

  • 2 Yumuşak, 2 Normal mikrofiber ped

  • Yıkanabilir ve kolayca takıp çıkarılır

  • 6 ayda bir yenisiyle değiştirin

Hassas zeminler için 2 hassas mikrofiber ped

Hassas zeminler için 2 hassas mikrofiber ped

Yumuşak mikrofiber malzeme tozu ve kiri nazikçe gevşetir, kaldırır ve çeker. Ahşap yüzeyler gibi hassas yüzeyleri temizlemek için özel olarak tasarlanmıştır. Kiri ve lekeleri etkili bir şekilde derinlemesine temizler

2 normal mikrofiber ped

2 normal mikrofiber ped

Mikrofiber malzeme tozu ve kiri gevşetir, kaldırır ve çeker. Kiri ve lekeleri etkili bir şekilde derinlemesine temizler.

6 ayda bir değiştirin

6 ayda bir değiştirin

Cihazınızın optimum temizlik performansını korumak için 6 ayda bir değiştirin.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları