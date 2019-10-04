Hassas zeminler için 2 hassas mikrofiber ped

Yumuşak mikrofiber malzeme tozu ve kiri nazikçe gevşetir, kaldırır ve çeker. Ahşap yüzeyler gibi hassas yüzeyleri temizlemek için özel olarak tasarlanmıştır. Kiri ve lekeleri etkili bir şekilde derinlemesine temizler