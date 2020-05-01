2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAUH201WT/00
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Nefes alabilen kulak yastıkları
Kompakt katlama
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
32 mm neodimyum akustik sürücüler, net ses ve güçlü bas sunar.
Yankı önleyici özelliğe sahip dahili mikrofon, konuşmak istediğinizde sesin net olmasını sağlar.
4.0
5 üzerinden
4
İncelemeler
kuzgunn1881
01/05/2020
Türkiye
Bu ürün çok iyi
Cok kulaklik kulandim beş para etmez ama bu ürün harika birsey. Ses parazit yapmiyor. Karşi tarafin sesinide kendi sesimide gayet net aliyorum. Kulagi rahatsiz etmiyor kulak ustu pet yapmişlar mukemmel olmuş ve uzun sureli kulanilabilecek bir urun. Digerleri gibi diye dusundum ilk basta ama. Kullaninca farkina vardim. Tavsiye ederim arkadaşlar pişman olmazsiniz bence...
Avantajlar
Parazit yapmiyor, kulağimi rahatsiz etmiyor, metal olmasi
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAUH201BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAUH201BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
tan66
01/05/2020
Türkiye
Ses kalitesi çok iyi
Ofisimde kullanmak için aldığım ve çok memnun kaldığım bir ürün. Ses kalitesi çok iyi.
Avantajlar
Ses kalitesi çok iyi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAUH201BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAUH201BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Nirvanaa
30/04/2020
Türkiye
Fiyat performans ürünü
Canlı yayın için aldım bu kulaklığı. Kullanış bakımından çok rahat bir kulaklık. Seside fiyatına göre çok çok iyi. Perfect
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAUH201BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAUH201BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır