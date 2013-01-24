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    Mikrofonlu kulaklık

    TAUH201WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Sizin zamanınız geldi Sizin zamanınız geldi Sizin zamanınız geldi
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      Mikrofonlu kulaklık

      TAUH201WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Sizin zamanınız geldi

      Kendi alanınızı yaratın. Bu kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Düz kablo, dolaşmaları önler. Yumuşak ve düz katlanan kulaklık başlıkları, tüm işleri pratik bir şekilde halletmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Mikrofonlu kulaklık

      Sizin zamanınız geldi

      Kendi alanınızı yaratın. Bu kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Düz kablo, dolaşmaları önler. Yumuşak ve düz katlanan kulaklık başlıkları, tüm işleri pratik bir şekilde halletmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Sizin zamanınız geldi

      Kendi alanınızı yaratın. Bu kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Düz kablo, dolaşmaları önler. Yumuşak ve düz katlanan kulaklık başlıkları, tüm işleri pratik bir şekilde halletmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Mikrofonlu kulaklık

      Sizin zamanınız geldi

      Kendi alanınızı yaratın. Bu kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Düz kablo, dolaşmaları önler. Yumuşak ve düz katlanan kulaklık başlıkları, tüm işleri pratik bir şekilde halletmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

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        Mikrofonlu kulaklık

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        Sizin zamanınız geldi

        • 32 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Kompakt katlama

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        32 mm neodimyum akustik sürücüler. Net ses. Güçlü bas.

        32 mm neodimyum akustik sürücüler, net ses ve güçlü bas sunar.

        Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon.

        Yankı önleyici özelliğe sahip dahili mikrofon, konuşmak istediğinizde sesin net olmasını sağlar.

        Cebinizde veya çantanızda kolayca taşımanız için katlanabilen tasarım.

        Düz olarak katlanabilen ve içe doğru bükülebilen kulaklık başlıklarını cebinizde veya çantanızda kolayca saklayabilirsiniz. Katlayın ve yanınızda taşıyın.

        Kablo üzerinde uzaktan kumanda. Müzik ve aramalar arasında kolayca geçiş yapın.

        Kablo üzerinde uzaktan kumanda, aramaya yanıt vermeyi veya parçalarınızı duraklatmayı kolaylaştırır. Tüm bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Yankı önleyici özelliğe sahip dahili mikrofon konuşma sırasında sesin net olmasını sağlar.

        Ayarlanabilir hafif baş bandı.

        Yalnızca 195 g ağırlığa sahip olan bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, hem gerçek konfor sunar hem de müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar.

        Yumuşak kulak kapakları, maksimum konfor elde edecek şekilde açılandırılabilir

        Nefes alabilen, yumuşak yastıklar uzun süre müzik dinlerken muhteşem konfor sağlar.

        Kolayca taşıyabilmeniz için katlanabilen kompakt tasarım

        Seyahat ederken de kullanmanız ve müziğinizi her yere yanınızda taşımanız için katlanabilen kompakt tasarım.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Maksimum güç girişi
          <10 mW
          Diyafram
          PET
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Hassasiyet
          102 dB
          Hoparlör çapı
          32 mm

        • Bağlantı

          Kablo tipi
          bakır
          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Mikrofon
          Dahili mikrofon

        • Kullanılabilirlik

          Çağrı Yönetimi
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          0,928  kg
          GTIN
          1 48 95229 10053 1
          Yükseklik
          24  cm
          Uzunluk
          21,2  cm
          Net ağırlık
          0,8526  kg
          Ambalaj sayısı
          6
          Dara ağırlığı
          0,0754  kg
          Genişlik
          16,5  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          4,8  cm
          EAN
          48 95229 10053 4
          Brüt ağırlık
          0,25  kg
          Yükseklik
          22,5  cm
          Net ağırlık
          0,1421  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          0,1079  kg
          Genişlik
          19,5  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          4  cm
          Yükseklik
          18,5  cm
          Ağırlık
          0,1315  kg
          Genişlik
          13,5  cm

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