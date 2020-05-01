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Mikrofonlu kulaklık

TAUH201BK/00

4
| (4) İncelemeler

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Siyah
Siyah
Sizin zamanınız geldi
Kendi alanınızı yaratın. Bu kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Düz kablo, dolaşmaları önler. Yumuşak ve düz katlanan kulaklık başlıkları, tüm işleri pratik bir şekilde halletmenizi sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Sizin zamanınız geldi

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Nefes alabilen kulak yastıkları

  • Kompakt katlama

Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

32 mm neodimyum akustik sürücüler. Net ses. Güçlü bas.

32 mm neodimyum akustik sürücüler, net ses ve güçlü bas sunar.

Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon.

Yankı önleyici özelliğe sahip dahili mikrofon, konuşmak istediğinizde sesin net olmasını sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

4

İncelemeler

4
3
2

01/05/2020

Türkiye

Türkiye

Bu ürün çok iyi

Cok kulaklik kulandim beş para etmez ama bu ürün harika birsey. Ses parazit yapmiyor. Karşi tarafin sesinide kendi sesimide gayet net aliyorum. Kulagi rahatsiz etmiyor kulak ustu pet yapmişlar mukemmel olmuş ve uzun sureli kulanilabilecek bir urun. Digerleri gibi diye dusundum ilk basta ama. Kullaninca farkina vardim. Tavsiye ederim arkadaşlar pişman olmazsiniz bence...

Avantajlar

Parazit yapmiyor, kulağimi rahatsiz etmiyor, metal olmasi

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAUH201BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAUH201BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

01/05/2020

Türkiye

Türkiye

Ses kalitesi çok iyi

Ofisimde kullanmak için aldığım ve çok memnun kaldığım bir ürün. Ses kalitesi çok iyi.

Avantajlar

Ses kalitesi çok iyi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAUH201BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAUH201BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

30/04/2020

Türkiye

Türkiye

Fiyat performans ürünü

Canlı yayın için aldım bu kulaklığı. Kullanış bakımından çok rahat bir kulaklık. Seside fiyatına göre çok çok iyi. Perfect

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAUH201BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAUH201BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

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