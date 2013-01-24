Sizin zamanınız geldi

Kendi alanınızı yaratın. Bu kulak üstü kulaklıklar, net ses ve güçlü bas sunar. Son derece hafif baş bandı, varlığını unutturur. Düz kablo, dolaşmaları önler. Yumuşak ve düz katlanan kulaklık başlıkları, tüm işleri pratik bir şekilde halletmenizi sağlar. Tüm faydaları görün