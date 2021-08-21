2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAUE101WT/00
14,2 mm sürücülü/arkası açık
Kulaklık
Zengin bas ve net ses sunan, Neodimyum mıknatısa sahip kaliteli 14,2 mm hoparlör sürücüleri.
Tasarımı, rahat kullanım ve herkese uyum sağlaması için kulak geometrisine dayanır.
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4.0
5 üzerinden
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Değerlendirme
Aporahim06
21/08/2021
Türkiye
Ürünün sesi güzel
Bana bas oranı biraz düşük geldi ama bir sorun mikrofon sürekli açık ve kulağı ses geliyor
Avantajlar
Sesi güzel
Dezavantajlar
bası az
Bu değerlendirme TAUE101WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme TAUE101WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır