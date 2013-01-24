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Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde gelmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bas Ses
Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde gelmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Bas Ses
Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde gelmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bas Ses
Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde gelmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Zengin bas ve net ses sunan, Neodimyum mıknatısa sahip kaliteli 14,2 mm hoparlör sürücüleri.
Tasarımı, rahat kullanım ve herkese uyum sağlaması için kulak geometrisine dayanır.
Kolayca telefonla konuşmak için kablo üstü mikrofon ve arama kabul düğmesi
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.
Tasarım
Bağlantı
Ses
İç Karton
Dış Karton
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