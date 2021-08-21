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Mikrofonlu kulaklık

TAUE101BK/00

4
| (1) Değerlendirme

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Siyah
Siyah
Bas Ses
Güçlendirilmiş bas performansına sahip bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziğin kulağınıza en rahat şekilde ulaşmasını sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

daha güçlü bir ses için

Bas Ses

  • 14,2 mm sürücülü/arkası açık

  • Kulaklık

Zengin bas ve net ses için 14,2 mm hoparlör sürücüleri

Zengin bas ve net ses için 14,2 mm hoparlör sürücüleri

Zengin bas ve net ses sunan, Neodimyum mıknatısa sahip kaliteli 14,2 mm hoparlör sürücüleri.

Kulak geometrisine rahatça oturması için tasarlanmıştır

Tasarımı, rahat kullanım ve herkese uyum sağlaması için kulak geometrisine dayanır.

Bu ergonomik tasarım, kulak kanalınıza mükemmel uyum sağlar

0

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
3
2
1

21/08/2021

Türkiye

Türkiye

Ürünün sesi güzel

Bana bas oranı biraz düşük geldi ama bir sorun mikrofon sürekli açık ve kulağı ses geliyor

Avantajlar

Sesi güzel

Dezavantajlar

bası az

Bu değerlendirme TAUE101WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme TAUE101WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

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