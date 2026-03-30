2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAQ2000WT/00
Tamamen kablosuz açık kulaklıklar
Küpe tipi kulaklık
28 saate kadar oynatma süresi
Çok noktalı Bluetooth
Bu açık kulaklıklar kulağınızın dışına nazikçe ama güvenli bir şekilde tutturulur ve esnek bağlantı, maksimum konfor için tutuşu ayarlamanızı sağlar. Hassas hava iletimi sürücüleri, kulağınızı tıkamadan sesi kulak kanalınıza yönlendirir, böylelikle yakın çevrenizde neler olup bittiğini de duyarsınız.
Tam şarjla 7 saat oynatma süresinin yanı sıra şarj kutusundan ekstra 21 saat elde edersiniz. Küçük bir takviyeye ihtiyacınız varsa kulaklıkları 15 dakikalığına kutuya takarak bir saat daha oynatma süresi elde edin. Kulaklıkların tamamen şarj edilmesi 2 saat sürer ve mono modu sayesinde bir kulaklık şarj olurken diğerini kullanabilirsiniz.
Gelişmiş Bluetooth bağlantısı, kesintisiz dinleme için size daha istikrarlı bir bağlantı sağlar ve iki Bluetooth cihazını aynı anda bağlamanıza olanak tanır. Seste rahatsız edici düşüşler deneyimlemeden çalma listenizin keyfini çıkarın veya en sevdiğiniz podcast'i kesintisiz olarak dinleyin.
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