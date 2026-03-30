Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.

Küpe gibi takabileceğiniz tamamen kablosuz açık kulaklıklarla net sesin ve gün boyu konforun keyfini çıkarın. Her kulaklık nazikçe ama güvenli bir şekilde tutturulurken açık kulak tasarımı hem dünyayı hem de dinlediğinizi duymanızı sağlar.