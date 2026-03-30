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  • Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.
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  • Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.
  • Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.
  • Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.
  • Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.
  • Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.
  • Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.
  • Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.
  • Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.
  • Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.
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  • Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.
  • Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.
  • Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.
  • Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.
  • Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.
  • Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.
  • Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.
  • Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.

2000 seriesAçık kulak tasarımlı tamamen kablosuz uyumu

TAQ2000BK/00

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Siyah
Siyah
Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.
Küpe gibi takabileceğiniz tamamen kablosuz açık kulaklıklarla net sesin ve gün boyu konforun keyfini çıkarın. Her kulaklık nazikçe ama güvenli bir şekilde tutturulurken açık kulak tasarımı hem dünyayı hem de dinlediğinizi duymanızı sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Küpe tipi kulaklık. Açık kulak tasarımı.

  • Tamamen kablosuz açık kulaklıklar

  • Küpe tipi kulaklık

  • 28 saate kadar oynatma süresi

  • Çok noktalı Bluetooth

Küpe tipi açık kulaklıklar. Gün boyu rahatlık

Küpe tipi açık kulaklıklar. Gün boyu rahatlık

Bu açık kulaklıklar kulağınızın dışına nazikçe ama güvenli bir şekilde tutturulur ve esnek bağlantı, maksimum konfor için tutuşu ayarlamanızı sağlar. Hassas hava iletimi sürücüleri, kulağınızı tıkamadan sesi kulak kanalınıza yönlendirir, böylelikle yakın çevrenizde neler olup bittiğini de duyarsınız.

28 saate kadar oynatma süresi. İnce tasarımlı şarj kutusu

28 saate kadar oynatma süresi. İnce tasarımlı şarj kutusu

Tam şarjla 7 saat oynatma süresinin yanı sıra şarj kutusundan ekstra 21 saat elde edersiniz. Küçük bir takviyeye ihtiyacınız varsa kulaklıkları 15 dakikalığına kutuya takarak bir saat daha oynatma süresi elde edin. Kulaklıkların tamamen şarj edilmesi 2 saat sürer ve mono modu sayesinde bir kulaklık şarj olurken diğerini kullanabilirsiniz.

Kesintisiz çok noktalı Bluetooth bağlantısı

Kesintisiz çok noktalı Bluetooth bağlantısı

Gelişmiş Bluetooth bağlantısı, kesintisiz dinleme için size daha istikrarlı bir bağlantı sağlar ve iki Bluetooth cihazını aynı anda bağlamanıza olanak tanır. Seste rahatsız edici düşüşler deneyimlemeden çalma listenizin keyfini çıkarın veya en sevdiğiniz podcast'i kesintisiz olarak dinleyin.

Teknik Özellikler

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  • Ürün lansmanları