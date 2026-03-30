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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Yeni

Moving SoundTrue wireless kulaklıklar

TAMS3YL/00

Seçenekler

Black
Black
Yellow
Yellow
The Buds
Dikkat çeken renkler, yüksek ses kalitesi. Cesur duruşu ve rahat tavrıyla The Buds; sıcak, ayrıntılı sesi ve cebinize kolayca sığan yuvarlak akıllı şarj kutusuyla keyifli anların devam etmesini sağlar. Sizin gününüz, sizin çalma listeleriniz, sizin temponuz.
Tüm avantajları görüntüleyin

The Buds

  • Çarpıcı ses. Retro stiller

  • Akıllı şarj kutusu

  • Uyarlanabilir Gürültü Engelleme

  • 42 saate kadar oynatma süresi

Uyarlanabilir Gürültü Engelleme ile kendinizi müziğe kaptırın

Uyarlanabilir Gürültü Engelleme ile kendinizi müziğe kaptırın

Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, ortamdaki seslere hızla tepki vererek rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak engeller. Etrafınızda olup bitenleri duymak istiyorsanız Farkındalık Modunu açtığınızda dış sesler kulağınıza ulaşır. Hızlı Farkındalık ise insan seslerini güçlendirerek kulaklığınızı çıkarmadan sohbet etmenizi mümkün kılar.

Yuvarlak akıllı şarj kutusu ile kapsamlı kontrol

Yuvarlak akıllı şarj kutusu ile kapsamlı kontrol

Bir şarj cihazından daha fazlası olan bu akıllı kutu; aramaları, oynatmayı, gürültü engellemeyi ve Auracast™'i kontrol etmenizi veya Lo-Fi ses modunu açmanızı sağlar. Bağlı cihazınızdaki kamerayı uzaktan tetikleyerek fotoğraf bile çekebilirsiniz. Arasından seçim yapabileceğiniz vinil, kaset ve amplifikatör animasyonları, kutunun 1,47 inç boyutundaki renkli dokunmatik ekranının görünümünü değiştirmenizi sağlar.

42 saate kadar oynatma süresiyle daha uzun müzik keyfi

42 saate kadar oynatma süresiyle daha uzun müzik keyfi

Gürültü engelleme özelliği kapalıyken tam şarjla 10 saat, akıllı şarj kutusundan ise ekstra 32 saat oynatma süresi elde edersiniz (gürültü engelleme özelliği açıkken tam şarjda 7 saat ve kutudan ekstra 23 saat oynatma süresi elde edersiniz). 15 dakikalık şarj, size ekstra 3 saat kazandırır. Kutu, USB-C ile şarj edilebilir.

Teknik Özellikler

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