Yuvarlak akıllı şarj kutusu ile kapsamlı kontrol

Bir şarj cihazından daha fazlası olan bu akıllı kutu; aramaları, oynatmayı, gürültü engellemeyi ve Auracast™'i kontrol etmenizi veya Lo-Fi ses modunu açmanızı sağlar. Bağlı cihazınızdaki kamerayı uzaktan tetikleyerek fotoğraf bile çekebilirsiniz. Arasından seçim yapabileceğiniz vinil, kaset ve amplifikatör animasyonları, kutunun 1,47 inç boyutundaki renkli dokunmatik ekranının görünümünü değiştirmenizi sağlar.