2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
TAMS3BK/00
Çarpıcı ses. Retro stiller
Akıllı şarj kutusu
Uyarlanabilir Gürültü Engelleme
42 saate kadar oynatma süresi
Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, ortamdaki seslere hızla tepki vererek rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak engeller. Etrafınızda olup bitenleri duymak istiyorsanız Farkındalık Modunu açtığınızda dış sesler kulağınıza ulaşır. Hızlı Farkındalık ise insan seslerini güçlendirerek kulaklığınızı çıkarmadan sohbet etmenizi mümkün kılar.
Bir şarj cihazından daha fazlası olan bu akıllı kutu; aramaları, oynatmayı, gürültü engellemeyi ve Auracast™'i kontrol etmenizi veya Lo-Fi ses modunu açmanızı sağlar. Bağlı cihazınızdaki kamerayı uzaktan tetikleyerek fotoğraf bile çekebilirsiniz. Arasından seçim yapabileceğiniz vinil, kaset ve amplifikatör animasyonları, kutunun 1,47 inç boyutundaki renkli dokunmatik ekranının görünümünü değiştirmenizi sağlar.
Gürültü engelleme özelliği kapalıyken tam şarjla 10 saat, akıllı şarj kutusundan ise ekstra 32 saat oynatma süresi elde edersiniz (gürültü engelleme özelliği açıkken tam şarjda 7 saat ve kutudan ekstra 23 saat oynatma süresi elde edersiniz). 15 dakikalık şarj, size ekstra 3 saat kazandırır. Kutu, USB-C ile şarj edilebilir.
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