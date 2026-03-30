2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAK2000BL/00
Seçenekler
Kulak üstü kablolu kulaklıklar
Ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır
Kişiselleştirilebilir. Ses paylaşımı
Dayanıklı ve katlanabilir
Özellikle gençler tarafından güvenle kullanılabilmesi için tasarlanan bu kulaklıkların ses seviyesi 85 dB ile sınırlandırılmıştır. Müzik, çizgi film, eğitim videoları: Dinledikleri şey ne olursa olsun çok yüksek sese maruz kalmayacaklarını bilmenin rahatlığını yaşayın.
Yumuşak kulaklık başlığı yastıklarına sahip küçük kulaklık başlıkları, bu hafif kulaklıkların çocuklar için konforlu olmasını sağlar. Yastıklı baş bandı, mükemmel uyum için kolayca ayarlanabilir ve arka kısmında çocukların kulaklıkları hangi yönde takacaklarını görmelerine yardımcı olan noktalara sahiptir.
Çok renkli tasarımı sayesinde kulaklıklar harika bir şekilde öne çıkar ve çocuklar kendi sanat eserlerini kullanarak kulaklıklarını özelleştirebilir! Şeffaf kulaklık başlığı penceresini kaldırıp çizimlerini yerleştirdikten sonra pencereyi tekrar kapatmanız yeterlidir.
Yorumlar
Ses düzeyi, güvenli dinleme için EN 50332 standartlarına göre 85 dB olacak şekilde sınırlandırılmıştır.