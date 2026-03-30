Her zaman güvenli, her zaman eğlenceli. Ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır

Özellikle gençler tarafından güvenle kullanılabilmesi için tasarlanan bu kulaklıkların ses seviyesi 85 dB ile sınırlandırılmıştır. Müzik, çizgi film, eğitim videoları: Dinledikleri şey ne olursa olsun çok yüksek sese maruz kalmayacaklarını bilmenin rahatlığını yaşayın.