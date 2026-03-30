Uzun yıllar kullanım için konforlu yapı ve değiştirilebilir bileşenler

Yumuşak PU deri kulaklık başlıkları ve yumuşak ayarlanabilir kafa bandı çok rahat bir kullanım sunar. En iyi akustik yalıtım ve konfor için, zaman içinde aşınmaları durumunda hafızalı köpükten üretilmiş kulaklık başlığı yastıklarını değiştirebilirsiniz. Ayrıca, kullanım ömrü sona erdiğinde kulaklığın şarj edilebilir lityum iyon pilini değiştirebilirsiniz.