2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAH4000BK/00
Doğal ses. Dinamik Bas
Kulağa tam oturan rahat tasarım
Değiştirilebilir bileşenler
70 saate kadar oynatma süresi
Özel olarak ayarlanmış 32 mm sürücüler ve Dinamik Bas bir araya gelerek düşük ses seviyelerinde bile tam ve zengin baslarla mükemmel ses sunar. Film izlerken veya oyun oynarken yardımcı uygulamamızda düşük gecikme modunu açabilirsiniz.
Yumuşak PU deri kulaklık başlıkları ve yumuşak ayarlanabilir kafa bandı çok rahat bir kullanım sunar. En iyi akustik yalıtım ve konfor için, zaman içinde aşınmaları durumunda hafızalı köpükten üretilmiş kulaklık başlığı yastıklarını değiştirebilirsiniz. Ayrıca, kullanım ömrü sona erdiğinde kulaklığın şarj edilebilir lityum iyon pilini değiştirebilirsiniz.
En yeni Bluetooth® 6.0 cihazlarıyla uyumluluğu sayesinde, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde edebilir ve aynı anda iki cihaza bağlanabilirsiniz. Android Fast Pair ve Microsoft Swift Pair de desteklenmektedir.
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