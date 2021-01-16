2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Çarpıcı bas için 8,6 mm sürücüler
Altın kaplama konektör
Güvenli, rahat, kulak içi kullanım
Kablo üzerinden kolay kontrol
Hareket halindeyken en sevdiğiniz şarkıları dinleyemeyecekseniz hayatın ne anlamı var? Bu kulaklık, altın kaplama konektöre sahiptir ve güçlü 8,6 mm neodimiyum sürücüleri sayesinde çarpıcı bas sunar.
Ergonomik akustik tüp tasarımı ve üç farklı boyutta sunulan değiştirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde kulağınıza en rahat oturan ucu bulabilirsiniz. Sevdiğiniz şarkıların her bir saniyesinin keyfini çıkarın.
Aramayı cevaplayın, akıllı telefonunuza dokunmadan oynatma listelerinizi durdurun. Basın başlayacağı anlarda en sevdiği ritimleri kaçırmak istemeyenler için ideal.
4.9
5 üzerinden
40
İncelemeler
97%
bu ürünü tavsiye ediyor
neyzen36
16/01/2021
Türkiye
iyi performans
ürünü internetten aldım. ses ve mikrofon kalitesi çok iyi. ayrca kulağı ağrırmıyor. kesinlikle tavsiye ederim
Avantajlar
ses kalitesi, mikrofon
Dezavantajlar
yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE1105WT Kablolu kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE1105WT Kablolu kulak içi kulaklık için yapılmıştır
DUMAN341410
16/01/2021
Türkiye
Çok iyi
Malzeme kalitesi ve ses kalitesi beklenenin üstünde tavsiye edebilirim
Avantajlar
Aynı fiyattaki rakip markalara kıyasla daha kaliteli olması
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE1105BL Kablolu kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE1105BL Kablolu kulak içi kulaklık için yapılmıştır
wtcheR
16/01/2021
Türkiye
Gayet güzel
Müzik dinlemeyi çok seven biri olarak kulaklık konusunda seçiciyimdir ve bu cihazın ses kalitesi başarılı anneme almıştım çok memnun kaldık
Avantajlar
Ses kalitesi
Dezavantajlar
Kablosu
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE1105PK Kablolu kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE1105PK Kablolu kulak içi kulaklık için yapılmıştır