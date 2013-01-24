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    Kablolu kulak içi kulaklık

    TAE1105PK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Sizin müziğiniz, sizin renginiz Sizin müziğiniz, sizin renginiz Sizin müziğiniz, sizin renginiz
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      Kablolu kulak içi kulaklık

      TAE1105PK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Sizin müziğiniz, sizin renginiz

      Bu kablolu kulak içi kulaklıklarla müziğinizi dinlerken stilinizi yansıtın. Güçlü bas, göz alıcı tasarım ve rahat kulak içi uyumun keyfini çıkarın. Telefonunuzun sesli asistanını mı kullanmanız gerekiyor? Kablo üzerindeki uzaktan kumandaya basmanız yeterli. Tüm faydaları görün

      Kablolu kulak içi kulaklık

      Sizin müziğiniz, sizin renginiz

      Bu kablolu kulak içi kulaklıklarla müziğinizi dinlerken stilinizi yansıtın. Güçlü bas, göz alıcı tasarım ve rahat kulak içi uyumun keyfini çıkarın. Telefonunuzun sesli asistanını mı kullanmanız gerekiyor? Kablo üzerindeki uzaktan kumandaya basmanız yeterli. Tüm faydaları görün

      Sizin müziğiniz, sizin renginiz

      Bu kablolu kulak içi kulaklıklarla müziğinizi dinlerken stilinizi yansıtın. Güçlü bas, göz alıcı tasarım ve rahat kulak içi uyumun keyfini çıkarın. Telefonunuzun sesli asistanını mı kullanmanız gerekiyor? Kablo üzerindeki uzaktan kumandaya basmanız yeterli. Tüm faydaları görün

      Kablolu kulak içi kulaklık

      Sizin müziğiniz, sizin renginiz

      Bu kablolu kulak içi kulaklıklarla müziğinizi dinlerken stilinizi yansıtın. Güçlü bas, göz alıcı tasarım ve rahat kulak içi uyumun keyfini çıkarın. Telefonunuzun sesli asistanını mı kullanmanız gerekiyor? Kablo üzerindeki uzaktan kumandaya basmanız yeterli. Tüm faydaları görün

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        Kablolu kulak içi kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Sizin müziğiniz, sizin renginiz

        • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı

        Güçlü bas. Net ses

        Hareket halindeyken en sevdiğiniz şarkıları dinleyemeyecekseniz hayatın ne anlamı var? Bu kulaklık, altın kaplama konektöre sahiptir ve güçlü 8,6 mm neodimiyum sürücüleri sayesinde çarpıcı bas sunar.

        Seslerin keyfini çıkarırken konfordan ödün vermeyin

        Ergonomik akustik tüp tasarımı ve üç farklı boyutta sunulan değiştirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde kulağınıza en rahat oturan ucu bulabilirsiniz. Sevdiğiniz şarkıların her bir saniyesinin keyfini çıkarın.

        Kablo üzerinde uzaktan kumanda. Oynatma listeleri ve aramalar arasında geçiş yapın

        Aramayı cevaplayın, akıllı telefonunuza dokunmadan oynatma listelerinizi durdurun. Basın başlayacağı anlarda en sevdiği ritimleri kaçırmak istemeyenler için ideal.

        Telefonunuzdaki sesli asistanı kolayca etkinleştirin

        Kablo üzerindeki uzaktan kumanda sayesinde sesli asistanınıza dilediğinizi sorabilirsiniz. Hareket halindeyken aramalar yapın, mesajlar gönderin ve yanıtlar alın.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Maksimum güç girişi
          <10 mW
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          16  ohm
          Hoparlör çapı
          8,6  mm
          Hassasiyet
          1 kHz'de 102 dB

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Kablo tipi
          bakır

        • Tasarım

          Renk
          Pembe

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,1304  kg
          GTIN
          2 48 95229 11193 0
          Yükseklik
          6,3  cm
          Uzunluk
          17,9  cm
          Net ağırlık
          0,0441  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,0863  kg
          Genişlik
          8,5  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,097  kg
          GTIN
          1 48 95229 11193 3
          Yükseklik
          13,9  cm
          Uzunluk
          35,2  cm
          Net ağırlık
          0,3528  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          0,7442  kg
          Genişlik
          18,5  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,5  cm
          EAN
          48 95229 11193 6
          Brüt ağırlık
          0,0335  kg
          Yükseklik
          17,3  cm
          Net ağırlık
          0,0147  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          0,0188  kg
          Genişlik
          5  cm
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          1,2  cm
          Yükseklik
          2,25  cm
          Ağırlık
          0,0147  kg
          Genişlik
          2,3  cm

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