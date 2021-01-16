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  • Sizin müziğiniz, sizin renginiz
  • Sizin müziğiniz, sizin renginiz
  • Sizin müziğiniz, sizin renginiz
  • Sizin müziğiniz, sizin renginiz
  • Sizin müziğiniz, sizin renginiz
  • Sizin müziğiniz, sizin renginiz
  • Sizin müziğiniz, sizin renginiz
  • Sizin müziğiniz, sizin renginiz
  • Sizin müziğiniz, sizin renginiz
  • Sizin müziğiniz, sizin renginiz

Üretimden kaldırıldı

Kablolu kulak içi kulaklık

TAE1105BL/00

4.9
| (40) İncelemeler | 97% bu ürünü tavsiye ediyor

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Mavi
Mavi
Pembe
Pembe
Siyah
Siyah
Sizin müziğiniz, sizin renginiz
Bu kablolu kulak içi kulaklıklarla müziğinizi dinlerken stilinizi yansıtın. Güçlü bas, göz alıcı tasarım ve rahat kulak içi uyumun keyfini çıkarın. Telefonunuzun sesli asistanını mı kullanmanız gerekiyor? Kablo üzerindeki uzaktan kumandaya basmanız yeterli.
Tüm avantajları görüntüleyin

Sizin müziğiniz, sizin renginiz

  • Çarpıcı bas için 8,6 mm sürücüler

  • Altın kaplama konektör

  • Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

  • Kablo üzerinden kolay kontrol

Güçlü bas. Net ses

Hareket halindeyken en sevdiğiniz şarkıları dinleyemeyecekseniz hayatın ne anlamı var? Bu kulaklık, altın kaplama konektöre sahiptir ve güçlü 8,6 mm neodimiyum sürücüleri sayesinde çarpıcı bas sunar.

Seslerin keyfini çıkarırken konfordan ödün vermeyin

Ergonomik akustik tüp tasarımı ve üç farklı boyutta sunulan değiştirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde kulağınıza en rahat oturan ucu bulabilirsiniz. Sevdiğiniz şarkıların her bir saniyesinin keyfini çıkarın.

Kablo üzerinde uzaktan kumanda. Oynatma listeleri ve aramalar arasında geçiş yapın

Aramayı cevaplayın, akıllı telefonunuza dokunmadan oynatma listelerinizi durdurun. Basın başlayacağı anlarda en sevdiği ritimleri kaçırmak istemeyenler için ideal.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.9

5 üzerinden

40

İncelemeler

97%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

16/01/2021

Türkiye

Türkiye

iyi performans

ürünü internetten aldım. ses ve mikrofon kalitesi çok iyi. ayrca kulağı ağrırmıyor. kesinlikle tavsiye ederim

Avantajlar

ses kalitesi, mikrofon

Dezavantajlar

yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE1105WT Kablolu kulak içi kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE1105WT Kablolu kulak içi kulaklık için yapılmıştır

16/01/2021

Türkiye

Türkiye

Çok iyi

Malzeme kalitesi ve ses kalitesi beklenenin üstünde tavsiye edebilirim

Avantajlar

Aynı fiyattaki rakip markalara kıyasla daha kaliteli olması

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE1105BL Kablolu kulak içi kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE1105BL Kablolu kulak içi kulaklık için yapılmıştır

16/01/2021

Türkiye

Türkiye

Gayet güzel

Müzik dinlemeyi çok seven biri olarak kulaklık konusunda seçiciyimdir ve bu cihazın ses kalitesi başarılı anneme almıştım çok memnun kaldık

Avantajlar

Ses kalitesi

Dezavantajlar

Kablosu

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE1105PK Kablolu kulak içi kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE1105PK Kablolu kulak içi kulaklık için yapılmıştır

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları