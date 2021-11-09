ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin
  • BASS+'ı hissedin

Üretimden kaldırıldı

BASS+Mikrofonlu kulaklık

SHL3175BK/00

5
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Siyah
Siyah
BASS+'ı hissedin
Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı basları müziğinize geri kazandırır. Etkileyici ve güçlü bası şık, sağlam bir pakette sunan bu kulak üstü kulaklık ekstra yük istemeyen ve ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır.
Tüm avantajları görüntüleyin

BASS+'ı hissedin

  • 40 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulak yastıkları

  • Kompakt katlama

40 mm Neodimyum hoparlör

40 mm Neodimyum hoparlör

Güçlü, çarpıcı bas üreten 40 mm Neodimyum hoparlör

Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

Dinleme keyfinizi üst düzeye çıkaracak güçlü bas. Zarif tasarımına aldanmayın. Özel olarak tasarlanan bas deliği ve sürücüler, ultra düşük frekans üreterek kulaklıklarda benzersiz Bass+ ses imzası oluşturur. Her üretimde yüksek tutarlılığa sahip bas performansı sağlamak için ayrı akustik ses kullanılır.

Kolay saklama ve taşıma için katlanarak kompakt form alır

Kolay saklama ve taşıma için katlanarak kompakt form alır

Benzersiz kompakt katlama tasarımı size hareket halindeyken en iyi deneyimi sunar. Kulaklıklar kolayca taşımak ve saklamak için düz veya kompakt şekilde katlanabilir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

09/11/2021

Türkiye

Türkiye

Şahane kalite

30 sene önceki ilk kulaklığım da Philips'ti, şimdi de Philips. Neodymium mıknatıslar ses kalitesini uzun yıllar sabit kılıyor. Bu fiyata çok karlı bir yatırım.

Avantajlar

Dizayn ve kaliteli malzeme

Dezavantajlar

yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BASS+ SHL3175BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BASS+ SHL3175BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

01/05/2020

Türkiye

Türkiye

MÜKEMMEL

Arkadaslar kulaklıgın ses kalitesi cok iyi tam bir fiyat performans ürünü dıyebılırım gönül rahatlıgıyla alabilirsiniz

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BASS+ SHL3175WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BASS+ SHL3175WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları