2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulak yastıkları
Kompakt katlama
Güçlü, çarpıcı bas üreten 40 mm Neodimyum hoparlör
Dinleme keyfinizi üst düzeye çıkaracak güçlü bas. Zarif tasarımına aldanmayın. Özel olarak tasarlanan bas deliği ve sürücüler, ultra düşük frekans üreterek kulaklıklarda benzersiz Bass+ ses imzası oluşturur. Her üretimde yüksek tutarlılığa sahip bas performansı sağlamak için ayrı akustik ses kullanılır.
Benzersiz kompakt katlama tasarımı size hareket halindeyken en iyi deneyimi sunar. Kulaklıklar kolayca taşımak ve saklamak için düz veya kompakt şekilde katlanabilir.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
DrDochard
09/11/2021
Türkiye
Şahane kalite
30 sene önceki ilk kulaklığım da Philips'ti, şimdi de Philips. Neodymium mıknatıslar ses kalitesini uzun yıllar sabit kılıyor. Bu fiyata çok karlı bir yatırım.
Avantajlar
Dizayn ve kaliteli malzeme
Dezavantajlar
yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BASS+ SHL3175BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BASS+ SHL3175BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Oziii16
01/05/2020
Türkiye
MÜKEMMEL
Arkadaslar kulaklıgın ses kalitesi cok iyi tam bir fiyat performans ürünü dıyebılırım gönül rahatlıgıyla alabilirsiniz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BASS+ SHL3175WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BASS+ SHL3175WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır