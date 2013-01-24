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    BASS+

    Mikrofonlu kulaklık

    SHL3175WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • BASS+'ı hissedin BASS+'ı hissedin BASS+'ı hissedin
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      BASS+ Mikrofonlu kulaklık

      SHL3175WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      BASS+'ı hissedin

      Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı basları müziğinize geri kazandırır. Etkileyici ve güçlü bası şık, sağlam bir pakette sunan bu kulak üstü kulaklık ekstra yük istemeyen ve ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      BASS+ Mikrofonlu kulaklık

      BASS+'ı hissedin

      Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı basları müziğinize geri kazandırır. Etkileyici ve güçlü bası şık, sağlam bir pakette sunan bu kulak üstü kulaklık ekstra yük istemeyen ve ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      BASS+'ı hissedin

      Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı basları müziğinize geri kazandırır. Etkileyici ve güçlü bası şık, sağlam bir pakette sunan bu kulak üstü kulaklık ekstra yük istemeyen ve ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      BASS+ Mikrofonlu kulaklık

      BASS+'ı hissedin

      Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı basları müziğinize geri kazandırır. Etkileyici ve güçlü bası şık, sağlam bir pakette sunan bu kulak üstü kulaklık ekstra yük istemeyen ve ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

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        BASS+

        BASS+

        Mikrofonlu kulaklık

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        BASS+'ı hissedin

        • 40 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Yumuşak kulak yastıkları
        • Kompakt katlama
        40 mm Neodimyum hoparlör

        40 mm Neodimyum hoparlör

        Güçlü, çarpıcı bas üreten 40 mm Neodimyum hoparlör

        Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

        Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

        Dinleme keyfinizi üst düzeye çıkaracak güçlü bas. Zarif tasarımına aldanmayın. Özel olarak tasarlanan bas deliği ve sürücüler, ultra düşük frekans üreterek kulaklıklarda benzersiz Bass+ ses imzası oluşturur. Her üretimde yüksek tutarlılığa sahip bas performansı sağlamak için ayrı akustik ses kullanılır.

        Kolay saklama ve taşıma için katlanarak kompakt form alır

        Kolay saklama ve taşıma için katlanarak kompakt form alır

        Benzersiz kompakt katlama tasarımı size hareket halindeyken en iyi deneyimi sunar. Kulaklıklar kolayca taşımak ve saklamak için düz veya kompakt şekilde katlanabilir.

        Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

        Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

        Uzun süreli müzik keyfi ve mükemmel konfor için yumuşak, nefes alabilen kulak tamponları

        Optimum konfor için ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı

        Optimum konfor için ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı

        Optimum uyum için tasarlanan BASS+ kulaklık, tüm kullanıcılara uyum sağlaması için dönebilen kulaklık modüllerine ve ayarlanabilir bir baş bandına sahiptir.

        Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

        Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

        Kullanımı kolay kontrol düğmesi, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı veya duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.

        Mükemmel ses yalıtımı

        Kapalı tip akustik yapısı, ortam gürültüsünü önler ve daha iyi ses sunar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Empedans
          32 Ohm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Maksimum güç girişi
          40 mW
          Hassasiyet
          104 dB
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Diyafram
          PET
          Frekans aralığı
          8 - 23.500 Hz
          Tip
          dinamik

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Kablo Bağlantısı
          çift taraflı
          Konektör
          3,5  mm
          Mikrofon
          Dahili mikrofon

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          69 51613 98154 2
          Derinlik
          5,7  cm
          Derinlik
          2,2  inç
          Brüt ağırlık
          0,303  kg
          Brüt ağırlık
          0,668  lb
          Yükseklik
          8,9  inç
          Yükseklik
          22,5  cm
          Net ağırlık
          0,192  kg
          Net ağırlık
          0,423  lb
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          0,111  kg
          Dara ağırlığı
          0,245  lb
          Genişlik
          19,5  cm
          Genişlik
          7,7  inç
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          2,579  lb
          Brüt ağırlık
          1,17  kg
          GTIN
          1 69 51613 98154 9
          Yükseklik
          22,3  cm
          Yükseklik
          8,8  inç
          Uzunluk
          20,7  cm
          Uzunluk
          8,1  inç
          Net ağırlık
          1,270  lb
          Net ağırlık
          0,576  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          1,310  lb
          Dara ağırlığı
          0,594  kg
          Genişlik
          18,5  cm
          Genişlik
          7,3  inç

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          18  cm
          Derinlik
          7,1  inç
          Yükseklik
          2,0  inç
          Yükseklik
          5  cm
          Ağırlık
          0,419  lb
          Ağırlık
          0,19  kg
          Genişlik
          19  cm
          Genişlik
          7,5  inç

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