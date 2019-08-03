2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHE9105BK/00
Seçenekler
Hassas ses
Philips SHE9105 kulaklıların üstün kaliteli sürücüleri ve ayrıntılı, net sesler için özenle üretilen metal muhafazaları bulunur. Oval ses tüpleri ve 3 adet kulaklık ucu seçeneği konfor ve uyum sağlarken, kablo üstü mikrofon müzikten aramalara geçmenizi sağlar.
8,6 mm sürücülü / arkası yarı kapalı
Kulak içi
Dolaşmayı önleyen akıllı aparat, iki kulaklık kablosunu birleştirerek düzgün şekilde bir arada tutar. Artık dolaşmış kablolar veya düğümlerle uğraşmayacaksınız!
Kulak içi kulaklık her kulak şeklinde uyacak şekilde hassas biçimde tasarlanmıştır. Ergonomik oval ses tüpü ve kıvrımlı tasarım, her zaman en iyi, güvenli ve rahat bir uyum sağlar.
Dahili mikrofon, bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon aramaları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar
2.8
5 üzerinden
5
İncelemeler
BulgarGöçmeniBEA
03/08/2019
Türkiye
Fiyat Performans
Tizler ve Basslar temiz ve düzgünce ayrılıyor. 108 desibel gayet etkili. İzolasyonu da başarılı dış ortam için. Bu paraya bu kadar daha düşük fiyatlı aynı marka ütünlerden oldukça üstün.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE9105SL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE9105SL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
SytRn
24/07/2018
Türkiye
Spesifik tasarım
Ürün özellikle kaliteli tiz sesi ile ön plana çıkıyor, tasarım dili zerafetine ise söylenecek söz yok. Oldukça güzel f/p ürünü.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE9105SL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE9105SL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
demirali1907
07/03/2018
Türkiye
sesi berbat
ürünü bügün hatay palladium teknosadan satın aldım. ancak ürün ses kalitesi beklentimin çok çok altında kaldı. fiyat olarak çok daha ucuz bir kulaklık bile ses kalitesini daha iyi verirken bu fiyattaki bir kulaklığın bu ses kalitesi beni oldukça üzdü
Bu değerlendirme SHE9105SL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHE9105SL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır