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Hassas ses
Philips SHE9105 kulaklıların üstün kaliteli sürücüleri ve ayrıntılı, net sesler için özenle üretilen metal muhafazaları bulunur. Oval ses tüpleri ve 3 adet kulaklık ucu seçeneği konfor ve uyum sağlarken, kablo üstü mikrofon müzikten aramalara geçmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hassas ses
Philips SHE9105 kulaklıların üstün kaliteli sürücüleri ve ayrıntılı, net sesler için özenle üretilen metal muhafazaları bulunur. Oval ses tüpleri ve 3 adet kulaklık ucu seçeneği konfor ve uyum sağlarken, kablo üstü mikrofon müzikten aramalara geçmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Hassas ses
Philips SHE9105 kulaklıların üstün kaliteli sürücüleri ve ayrıntılı, net sesler için özenle üretilen metal muhafazaları bulunur. Oval ses tüpleri ve 3 adet kulaklık ucu seçeneği konfor ve uyum sağlarken, kablo üstü mikrofon müzikten aramalara geçmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hassas ses
Philips SHE9105 kulaklıların üstün kaliteli sürücüleri ve ayrıntılı, net sesler için özenle üretilen metal muhafazaları bulunur. Oval ses tüpleri ve 3 adet kulaklık ucu seçeneği konfor ve uyum sağlarken, kablo üstü mikrofon müzikten aramalara geçmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kulaklığın muhafazası, en net ses performansı için titreşimi önleyen sağlam alüminyumdan yapılmıştır. Ayrıca kulaklığı günlük kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya karşı korur.
Dolaşmayı önleyen akıllı aparat, iki kulaklık kablosunu birleştirerek düzgün şekilde bir arada tutar. Artık dolaşmış kablolar veya düğümlerle uğraşmayacaksınız!
Neodimyum, ses bobininde daha yüksek hassasiyet, daha iyi ses yanıtı ve genel olarak daha iyi ses kalitesi için ideal bir malzemedir. Yüksek frekanslara duyarlı, yeniden tasarlanmış 8,6 mm neodimyum sürücülere sahiptir ve saf ses netliği sağlar.
Dahili mikrofon, bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon aramaları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar
Kulak içi kulaklık, küçükten büyüğe 3 kulak başlığı seçeneğiyle gelir; böylece kulaklarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz.
Kulaklıkla kablo arasındaki yumuşak fakat sağlam ve esnek konektör, sürekli bükülmeye bağlı olası hasarlara karşı koruma sağlar.
Kulak içi kulaklık her kulak şeklinde uyacak şekilde hassas biçimde tasarlanmıştır. Ergonomik oval ses tüpü ve kıvrımlı tasarım, her zaman en iyi, güvenli ve rahat bir uyum sağlar.
Tasarım
Ses
Bağlantı
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları
Ürün boyutları