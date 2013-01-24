Yüksek frekans netliği için hassas şekilde ayarlanan neodimyum sürücü

Neodimyum, ses bobininde daha yüksek hassasiyet, daha iyi ses yanıtı ve genel olarak daha iyi ses kalitesi için ideal bir malzemedir. Yüksek frekanslara duyarlı, yeniden tasarlanmış 8,6 mm neodimyum sürücülere sahiptir ve saf ses netliği sağlar.