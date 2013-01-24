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    Mikrofonlu kulaklık

    SHE9105BS/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Yüksek performanslı net sesin keyfine varın Yüksek performanslı net sesin keyfine varın Yüksek performanslı net sesin keyfine varın
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      Mikrofonlu kulaklık

      SHE9105BS/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Yüksek performanslı net sesin keyfine varın

      Philips SHE9105 kulaklıların üstün kaliteli sürücüleri ve ayrıntılı, net sesler için özenle üretilen metal muhafazaları bulunur. Oval ses tüpleri ve 3 adet kulaklık ucu seçeneği konfor ve uyum sağlarken, kablo üstü mikrofon müzikten aramalara geçmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Mikrofonlu kulaklık

      Yüksek performanslı net sesin keyfine varın

      Philips SHE9105 kulaklıların üstün kaliteli sürücüleri ve ayrıntılı, net sesler için özenle üretilen metal muhafazaları bulunur. Oval ses tüpleri ve 3 adet kulaklık ucu seçeneği konfor ve uyum sağlarken, kablo üstü mikrofon müzikten aramalara geçmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Yüksek performanslı net sesin keyfine varın

      Philips SHE9105 kulaklıların üstün kaliteli sürücüleri ve ayrıntılı, net sesler için özenle üretilen metal muhafazaları bulunur. Oval ses tüpleri ve 3 adet kulaklık ucu seçeneği konfor ve uyum sağlarken, kablo üstü mikrofon müzikten aramalara geçmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Mikrofonlu kulaklık

      Yüksek performanslı net sesin keyfine varın

      Philips SHE9105 kulaklıların üstün kaliteli sürücüleri ve ayrıntılı, net sesler için özenle üretilen metal muhafazaları bulunur. Oval ses tüpleri ve 3 adet kulaklık ucu seçeneği konfor ve uyum sağlarken, kablo üstü mikrofon müzikten aramalara geçmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

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        Mikrofonlu kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Yüksek performanslı net sesin keyfine varın

        sağlam metal muhafazalı

        • 8,6 mm sürücülü / arkası yarı kapalı
        • Kulak içi
        Ses netliği için sağlam alüminyum muhafaza titreşimi engeller

        Ses netliği için sağlam alüminyum muhafaza titreşimi engeller

        Kulaklığın muhafazası, en net ses performansı için titreşimi önleyen sağlam alüminyumdan yapılmıştır. Ayrıca kulaklığı günlük kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya karşı korur.

        Dolaşmayı önleyen aparat kablolarınızı düzgün şekilde bir arada tutar

        Dolaşmayı önleyen aparat kablolarınızı düzgün şekilde bir arada tutar

        Dolaşmayı önleyen akıllı aparat, iki kulaklık kablosunu birleştirerek düzgün şekilde bir arada tutar. Artık dolaşmış kablolar veya düğümlerle uğraşmayacaksınız!

        Yüksek frekans netliği için hassas şekilde ayarlanan neodimyum sürücü

        Yüksek frekans netliği için hassas şekilde ayarlanan neodimyum sürücü

        Neodimyum, ses bobininde daha yüksek hassasiyet, daha iyi ses yanıtı ve genel olarak daha iyi ses kalitesi için ideal bir malzemedir. Yüksek frekanslara duyarlı, yeniden tasarlanmış 8,6 mm neodimyum sürücülere sahiptir ve saf ses netliği sağlar.

        Müzik ve aramalar için kablo üzerinde uzaktan kumanda ile mikrofon

        Müzik ve aramalar için kablo üzerinde uzaktan kumanda ile mikrofon

        Dahili mikrofon, bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon aramaları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar

        Tam uyum için üç farklı boy seçeneğiyle silikon başlıklar

        Tam uyum için üç farklı boy seçeneğiyle silikon başlıklar

        Kulak içi kulaklık, küçükten büyüğe 3 kulak başlığı seçeneğiyle gelir; böylece kulaklarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz.

        Kulaklıktan kabloya güçlü bağlantı için dayanıklı Flexi-grip

        Kulaklıkla kablo arasındaki yumuşak fakat sağlam ve esnek konektör, sürekli bükülmeye bağlı olası hasarlara karşı koruma sağlar.

        Ergonomik konfor için kıvrımlı muhafaza ve oval ses tüpleri

        Kulak içi kulaklık her kulak şeklinde uyacak şekilde hassas biçimde tasarlanmıştır. Ergonomik oval ses tüpü ve kıvrımlı tasarım, her zaman en iyi, güvenli ve rahat bir uyum sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Siyah ve altın sarısı

        • Ses

          Akustik sistem
          Yarı kapalı
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          7 - 25.000  Hz
          Empedans
          16 Ohm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Tip
          Dinamik
          Ses bobini
          Bakır
          Hassasiyet
          108  dB
          Hoparlör çapı
          8,6  mm
          Maksimum güç girişi
          30  mW

        • Bağlantı

          Konektör
          3,5 mm stereo
          Kablo tipi
          OFC
          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör kaplaması
          altın kaplama

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          EAN
          69 25970 70074 0
          Derinlik
          1  inç
          Derinlik
          2,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,104  lb
          Brüt ağırlık
          0,0474  kg
          Yükseklik
          17,5  cm
          Yükseklik
          6,9  inç
          Net ağırlık
          0,029  lb
          Net ağırlık
          0,0134  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          0,075  lb
          Dara ağırlığı
          0,034  kg
          Genişlik
          3,7  inç
          Genişlik
          9,5  cm

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,384  lb
          Brüt ağırlık
          0,174  kg
          GTIN
          2 69 25970 70074 4
          Yükseklik
          4,1  inç
          Yükseklik
          10,5  cm
          Uzunluk
          18  cm
          Uzunluk
          7,1  inç
          Net ağırlık
          0,089  lb
          Net ağırlık
          0,0402  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,295  lb
          Dara ağırlığı
          0,1338  kg
          Genişlik
          3,2  inç
          Genişlik
          8,2  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          3,693  lb
          Brüt ağırlık
          1,675  kg
          GTIN
          1 69 25970 70074 7
          Yükseklik
          9,8  inç
          Yükseklik
          24,8  cm
          Uzunluk
          38  cm
          Uzunluk
          15  inç
          Net ağırlık
          0,709  lb
          Net ağırlık
          0,3216  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          2,984  lb
          Dara ağırlığı
          1,3534  kg
          Genişlik
          7,1  inç
          Genişlik
          18,1  cm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kapaklar
        • Sünger kapaklar

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