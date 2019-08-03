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Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulaklık

SHE9105BS/00

2.8

| (5) İncelemeler

Seçenekler

Gümüş
Gümüş
Siyah
Siyah
Siyah ve altın sarısı
Siyah ve altın sarısı

Yüksek performanslı net sesin keyfine varın

Philips SHE9105 kulaklıların üstün kaliteli sürücüleri ve ayrıntılı, net sesler için özenle üretilen metal muhafazaları bulunur. Oval ses tüpleri ve 3 adet kulaklık ucu seçeneği konfor ve uyum sağlarken, kablo üstü mikrofon müzikten aramalara geçmenizi sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

sağlam metal muhafazalı

Yüksek performanslı net sesin keyfine varın

  • 8,6 mm sürücülü / arkası yarı kapalı

  • Kulak içi

Ses netliği için sağlam alüminyum muhafaza titreşimi engeller

Ses netliği için sağlam alüminyum muhafaza titreşimi engeller

Kulaklığın muhafazası, en net ses performansı için titreşimi önleyen sağlam alüminyumdan yapılmıştır. Ayrıca kulaklığı günlük kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya karşı korur.

Kulaklıktan kabloya güçlü bağlantı için dayanıklı Flexi-grip

Kulaklıkla kablo arasındaki yumuşak fakat sağlam ve esnek konektör, sürekli bükülmeye bağlı olası hasarlara karşı koruma sağlar.

Ergonomik konfor için kıvrımlı muhafaza ve oval ses tüpleri

Kulak içi kulaklık her kulak şeklinde uyacak şekilde hassas biçimde tasarlanmıştır. Ergonomik oval ses tüpü ve kıvrımlı tasarım, her zaman en iyi, güvenli ve rahat bir uyum sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.8

5 üzerinden

5

İncelemeler

4
3

03/08/2019

Türkiye

Türkiye

Fiyat Performans

Tizler ve Basslar temiz ve düzgünce ayrılıyor. 108 desibel gayet etkili. İzolasyonu da başarılı dış ortam için. Bu paraya bu kadar daha düşük fiyatlı aynı marka ütünlerden oldukça üstün.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE9105SL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE9105SL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

24/07/2018

Türkiye

Türkiye

Spesifik tasarım

Ürün özellikle kaliteli tiz sesi ile ön plana çıkıyor, tasarım dili zerafetine ise söylenecek söz yok. Oldukça güzel f/p ürünü.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE9105SL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE9105SL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

07/03/2018

Türkiye

Türkiye

sesi berbat

ürünü bügün hatay palladium teknosadan satın aldım. ancak ürün ses kalitesi beklentimin çok çok altında kaldı. fiyat olarak çok daha ucuz bir kulaklık bile ses kalitesini daha iyi verirken bu fiyattaki bir kulaklığın bu ses kalitesi beni oldukça üzdü

Bu değerlendirme SHE9105SL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHE9105SL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

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