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    Mikrofonlu kulaklık

    SHE3855SL/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güçlü vuruş sesleri ve etkileyici bas Güçlü vuruş sesleri ve etkileyici bas Güçlü vuruş sesleri ve etkileyici bas
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      Mikrofonlu kulaklık

      SHE3855SL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Güçlü vuruş sesleri ve etkileyici bas

      Şık Philips Chromz kulak içi kulaklıklar etkileyici bas sunar, son derece rahattır ve dış görünüm olarak çekicidir. Birden fazla vakum metal, mat kaplama renk seçeneği iPhone 6S'inize uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 79,90 TL
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      Mikrofonlu kulaklık

      Güçlü vuruş sesleri ve etkileyici bas

      Şık Philips Chromz kulak içi kulaklıklar etkileyici bas sunar, son derece rahattır ve dış görünüm olarak çekicidir. Birden fazla vakum metal, mat kaplama renk seçeneği iPhone 6S'inize uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Güçlü vuruş sesleri ve etkileyici bas

      Şık Philips Chromz kulak içi kulaklıklar etkileyici bas sunar, son derece rahattır ve dış görünüm olarak çekicidir. Birden fazla vakum metal, mat kaplama renk seçeneği iPhone 6S'inize uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 79,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Mikrofonlu kulaklık

      Güçlü vuruş sesleri ve etkileyici bas

      Şık Philips Chromz kulak içi kulaklıklar etkileyici bas sunar, son derece rahattır ve dış görünüm olarak çekicidir. Birden fazla vakum metal, mat kaplama renk seçeneği iPhone 6S'inize uyum sağlar. Tüm faydaları görün

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        Mikrofonlu kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Güçlü vuruş sesleri ve etkileyici bas

        Yüksek kaliteli vakum metal mat kaplama

        • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak içi
        Değiştirilebilir 3 adet kauçuk kulaklık kapağı, kulağa tam oturur

        Değiştirilebilir 3 adet kauçuk kulaklık kapağı, kulağa tam oturur

        Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel bir uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.

        Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

        Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

        Dahili mikrofon, bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

        Vakum metal, şık mat kaplama ekstra koruma sunar

        Vakum metal, şık mat kaplama ekstra koruma sunar

        Yüksek kaliteli vakum metal mat kaplama, ekstra yüzey koruması sunar ve iPhone 6S ile mükemmel uyum sağlar.

        Oval ses tüpü aparatı, ergonomik rahatlık ve uyum sağlar

        Oval ses tüpü aparatı, ergonomik rahatlık ve uyum sağlar

        Oval ses tüpü aparatı, kulağın şekline uygun ergonomik rahatlık sağlar.

        Dış gürültüyü önleyen mükemmel kulak içi tampon

        Dış gürültüyü önleyen mükemmel kulak içi tampon

        Son derece küçük kulaklıklar, kulağın içiyle mükemmel uyum sağlarken dışarıdan gelen sesleri engelleyen bir tampon oluşturur.

        Güçlü sürücüler, büyük bas ve net ses üretir

        Güçlü sürücüler, büyük bas ve net ses üretir

        Philips Chromz kulak içi kulaklıkların güçlü hoparlörleri ve kompakt tasarımı, büyük bas ve net ses ile mükemmel uyum sağlar.

        Güçlendirilmiş kablo koruması, dayanıklılığı ve bağlantıyı artırır

        Kulaklığınızın ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo arasındaki yumuşak kauçuk koruma, bağlantıyı sürekli bükülmeye bağlı hasarlara karşı korur.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj boyutları

          Genişlik
          5  cm
          Yükseklik
          17,2  cm
          Derinlik
          3  cm
          Net ağırlık
          0,013  kg
          Brüt ağırlık
          0,037  kg
          Dara ağırlığı
          0,024  kg
          EAN
          69 25970 70937 8
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • Dış Karton

          Uzunluk
          38  cm
          Genişlik
          21  cm
          Yükseklik
          15  cm
          Net ağırlık
          0,312  kg
          Brüt ağırlık
          1,371  kg
          Dara ağırlığı
          1,059  kg
          GTIN
          1 69 25970 70937 5
          Ambalaj sayısı
          24

        • İç Karton

          Uzunluk
          17,9  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Yükseklik
          6  cm
          Net ağırlık
          0,039  kg
          Brüt ağırlık
          0,138  kg
          Dara ağırlığı
          0,099  kg
          GTIN
          2 69 25970 70937 2
          Ambalaj sayısı
          3

        • Aksesuarlar

          Kulaklık uçları
          3 boy: S, M, L

        • Tasarım

          Renk
          Gümüş

        • Ses

          Diyafram
          PET
          Frekans tepkisi
          12–22.000  Hz
          Ses bobini
          CCAW
          Hassasiyet
          107  dB
          Hoparlör çapı
          8,6  mm
          Maksimum güç girişi
          20  mW
          Empedans
          28  ohm
          Akustik sistem
          Kapalı

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama

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