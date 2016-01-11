ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Tek ürün çekimi
  • Aksesuarlı ürün fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı
  • Tek ürün çekimi
  • Aksesuarlı ürün fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı

Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulaklık

SHE3855RG/00

Güçlü vuruş sesleri ve etkileyici bas

Şık Philips Chromz kulak içi kulaklıklar etkileyici bas sunar, son derece rahattır ve dış görünüm olarak çekicidir. Birden fazla vakum metal, mat kaplama renk seçeneği iPhone 6S'inize uyum sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Yüksek kaliteli vakum metal mat kaplama

Güçlü vuruş sesleri ve etkileyici bas

  • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak içi

Değiştirilebilir 3 adet kauçuk kulaklık kapağı, kulağa tam oturur

Değiştirilebilir 3 adet kauçuk kulaklık kapağı, kulağa tam oturur

Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel bir uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.

Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

Dahili mikrofon, bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

Vakum metal, şık mat kaplama ekstra koruma sunar

Vakum metal, şık mat kaplama ekstra koruma sunar

Yüksek kaliteli vakum metal mat kaplama, ekstra yüzey koruması sunar ve iPhone 6S ile mükemmel uyum sağlar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları