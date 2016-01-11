Güçlü vuruş sesleri ve etkileyici bas
Şık Philips Chromz kulak içi kulaklıklar etkileyici bas sunar, son derece rahattır ve dış görünüm olarak çekicidir. Birden fazla vakum metal, mat kaplama renk seçeneği iPhone 6S'inize uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü vuruş sesleri ve etkileyici bas
Şık Philips Chromz kulak içi kulaklıklar etkileyici bas sunar, son derece rahattır ve dış görünüm olarak çekicidir. Birden fazla vakum metal, mat kaplama renk seçeneği iPhone 6S'inize uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Güçlü vuruş sesleri ve etkileyici bas
Şık Philips Chromz kulak içi kulaklıklar etkileyici bas sunar, son derece rahattır ve dış görünüm olarak çekicidir. Birden fazla vakum metal, mat kaplama renk seçeneği iPhone 6S'inize uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü vuruş sesleri ve etkileyici bas
Şık Philips Chromz kulak içi kulaklıklar etkileyici bas sunar, son derece rahattır ve dış görünüm olarak çekicidir. Birden fazla vakum metal, mat kaplama renk seçeneği iPhone 6S'inize uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kulaklık
Toplam:
Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel bir uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.
Dahili mikrofon, bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
Yüksek kaliteli vakum metal mat kaplama, ekstra yüzey koruması sunar ve iPhone 6S ile mükemmel uyum sağlar.
Oval ses tüpü aparatı, kulağın şekline uygun ergonomik rahatlık sağlar.
Son derece küçük kulaklıklar, kulağın içiyle mükemmel uyum sağlarken dışarıdan gelen sesleri engelleyen bir tampon oluşturur.
Philips Chromz kulak içi kulaklıkların güçlü hoparlörleri ve kompakt tasarımı, büyük bas ve net ses ile mükemmel uyum sağlar.
Kulaklığınızın ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo arasındaki yumuşak kauçuk koruma, bağlantıyı sürekli bükülmeye bağlı hasarlara karşı korur.
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