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Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
Ultra küçük, büyük bas sesi veren Philips Vibes kulak içi kulaklıkta bulunan oval tüp aparatları konfor sunar ve vakum metal kaplama ekstra korumanın yanı sıra şık bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
Ultra küçük, büyük bas sesi veren Philips Vibes kulak içi kulaklıkta bulunan oval tüp aparatları konfor sunar ve vakum metal kaplama ekstra korumanın yanı sıra şık bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün
Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
Ultra küçük, büyük bas sesi veren Philips Vibes kulak içi kulaklıkta bulunan oval tüp aparatları konfor sunar ve vakum metal kaplama ekstra korumanın yanı sıra şık bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
Ultra küçük, büyük bas sesi veren Philips Vibes kulak içi kulaklıkta bulunan oval tüp aparatları konfor sunar ve vakum metal kaplama ekstra korumanın yanı sıra şık bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir
Dahili mikrofon, bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
Yüksek kaliteli, parlak ve renkli kaplama, şık bir görünüm yaratırken ek bir koruma yüzeyi sunar.
Philips Vibes kulak içi kulaklık, kompakt bir tasarımda etkili sürücülere sahiptir. Net ses ve kuvvetli bas verirken kulağa mükemmel şekilde oturur.
Oval ses tüpü aparatı, kulağın şekline uygun ergonomik rahatlık sağlar.
Son derece küçük kulaklıklar, kulağın içiyle mükemmel uyum sağlarken dışarıdan gelen sesleri engelleyen bir tampon oluşturur.
Kulaklığınızın ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo arasındaki yumuşak kauçuk koruma, bağlantıyı sürekli bükülmeye bağlı hasarlara karşı korur.
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