Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Mikrofonlu kulaklık

    SHE3705BL/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
      -{discount-value}

      Mikrofonlu kulaklık

      SHE3705BL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Ultra küçük, büyük bas sesi veren Philips MyJam Vibes kulak içi kulaklıkta bulunan oval tüp aparatları konfor sunar ve vakum metal kaplama ekstra korumanın yanı sıra şık bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 69,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Mikrofonlu kulaklık

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Ultra küçük, büyük bas sesi veren Philips MyJam Vibes kulak içi kulaklıkta bulunan oval tüp aparatları konfor sunar ve vakum metal kaplama ekstra korumanın yanı sıra şık bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Ultra küçük, büyük bas sesi veren Philips MyJam Vibes kulak içi kulaklıkta bulunan oval tüp aparatları konfor sunar ve vakum metal kaplama ekstra korumanın yanı sıra şık bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 69,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Mikrofonlu kulaklık

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Ultra küçük, büyük bas sesi veren Philips MyJam Vibes kulak içi kulaklıkta bulunan oval tüp aparatları konfor sunar ve vakum metal kaplama ekstra korumanın yanı sıra şık bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör kulak-ici-kulakliklar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Mikrofonlu kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

        Vakum metal kaplı koruma ile kompakt tasarım

        • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak içi
        Değiştirilebilir 3 adet kauçuk kulaklık kapağı, kulağa tam oturur

        Değiştirilebilir 3 adet kauçuk kulaklık kapağı, kulağa tam oturur

        Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir

        Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

        Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

        Dahili mikrofon, bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

        Parlak, renkli kaplama şık görünüme sahiptir ve koruma sağlar

        Parlak, renkli kaplama şık görünüme sahiptir ve koruma sağlar

        Yüksek kaliteli, parlak ve renkli kaplama, şık bir görünüm yaratırken ek bir koruma yüzeyi sunar.

        Etkili sürücüler yoluyla büyük bas ve net ses

        Etkili sürücüler yoluyla büyük bas ve net ses

        Philips Vibes kulak içi kulaklık, kompakt bir tasarımda etkili sürücülere sahiptir. Net ses ve kuvvetli bas verirken kulağa mükemmel şekilde oturur.

        Oval ses tüpü aparatı, ergonomik rahatlık ve uyum sağlar

        Oval ses tüpü aparatı, ergonomik rahatlık ve uyum sağlar

        Oval ses tüpü aparatı, kulağın şekline uygun ergonomik rahatlık sağlar.

        Dış gürültüyü önleyen mükemmel bir kulak içi tampon

        Dış gürültüyü önleyen mükemmel bir kulak içi tampon

        Son derece küçük kulaklıklar, kulağın içiyle mükemmel uyum sağlarken dışarıdan gelen sesleri engelleyen bir tampon oluşturur.

        Güçlendirilmiş kablo koruması, dayanıklılığı ve bağlantıyı artırır

        Kulaklığınızın ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo arasındaki yumuşak kauçuk koruma, bağlantıyı sürekli bükülmeye bağlı hasarlara karşı korur.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj boyutları

          Genişlik
          5  cm
          Yükseklik
          17,3  cm
          Derinlik
          2,7  cm
          Net ağırlık
          0,013  kg
          Brüt ağırlık
          0,027  kg
          Dara ağırlığı
          0,014  kg
          EAN
          69 25970 70940 8
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • Dış Karton

          Uzunluk
          37,5  cm
          Genişlik
          17,9  cm
          Yükseklik
          13,9  cm
          Net ağırlık
          0,312  kg
          Brüt ağırlık
          1,14  kg
          Dara ağırlığı
          0,828  kg
          GTIN
          1 69 25970 70940 5
          Ambalaj sayısı
          24

        • İç Karton

          Uzunluk
          18,1  cm
          Genişlik
          8,1  cm
          Yükseklik
          6  cm
          Net ağırlık
          0,039  kg
          Brüt ağırlık
          0,127  kg
          Dara ağırlığı
          0,088  kg
          GTIN
          2 69 25970 70940 2
          Ambalaj sayısı
          3

        • Aksesuarlar

          Kulaklık uçları
          3 boy: S, M, L

        • Tasarım

          Renk
          Mavi

        • Ses

          Diyafram
          PET
          Frekans tepkisi
          11–22.000  Hz
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          bakır
          Hassasiyet
          105  dB
          Hoparlör çapı
          8,6  mm
          Maksimum güç girişi
          20  mW
          Empedans
          16  ohm
          Akustik sistem
          Kapalı
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Kablo tipi
          bakır

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi