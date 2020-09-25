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  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulaklık

SHE3705BK/00

5
| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
Ultra küçük, büyük bas sesi veren Philips MyJam Vibes kulak içi kulaklıkta bulunan oval tüp aparatları konfor sunar ve vakum metal kaplama ekstra korumanın yanı sıra şık bir görünüm kazandırır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Vakum metal kaplı koruma ile kompakt tasarım

Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

  • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak içi

Değiştirilebilir 3 adet kauçuk kulaklık kapağı, kulağa tam oturur

Değiştirilebilir 3 adet kauçuk kulaklık kapağı, kulağa tam oturur

Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir

Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

Dahili mikrofon, bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

Parlak, renkli kaplama şık görünüme sahiptir ve koruma sağlar

Parlak, renkli kaplama şık görünüme sahiptir ve koruma sağlar

Yüksek kaliteli, parlak ve renkli kaplama, şık bir görünüm yaratırken ek bir koruma yüzeyi sunar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

25/09/2020

Türkiye

Türkiye

ON NUMARA BEŞ YILDIZ :)

BASS ON NUMARA TİZLER GAYET YERİNDE VE KULAĞA TAM OTURUYOR :)

Avantajlar

BASS KOMFOR

Dezavantajlar

YOK

Bu değerlendirme SHE3705BL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHE3705BL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

02/01/2018

Türkiye

Türkiye

Tam ihtiyaç karşılayacak ürün.

Bu ürün gayet başarılı bir ses kalitesine sahip. Benim gibi hassas ses isteyenler için on numara. Ancak dikkat etmeniz gereken çok hassas herhangi bir yere takılmaya gelmiyor. çabuk bozulabilir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3705BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3705BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

07/06/2017

Türkiye

Türkiye

cok guzel ve şık

Bu kulaklik gercekten kaliteli verdigi ses tatminkar.parasini hakeden bir kulaklik.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3705LB Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3705LB Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

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