2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir
Dahili mikrofon, bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
Yüksek kaliteli, parlak ve renkli kaplama, şık bir görünüm yaratırken ek bir koruma yüzeyi sunar.
5.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
ABDULSAMED
25/09/2020
Türkiye
ON NUMARA BEŞ YILDIZ :)
BASS ON NUMARA TİZLER GAYET YERİNDE VE KULAĞA TAM OTURUYOR :)
Avantajlar
BASS KOMFOR
Dezavantajlar
YOK
Bu değerlendirme SHE3705BL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHE3705BL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Yakuooop
02/01/2018
Türkiye
Tam ihtiyaç karşılayacak ürün.
Bu ürün gayet başarılı bir ses kalitesine sahip. Benim gibi hassas ses isteyenler için on numara. Ancak dikkat etmeniz gereken çok hassas herhangi bir yere takılmaya gelmiyor. çabuk bozulabilir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3705BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3705BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
onur27
07/06/2017
Türkiye
cok guzel ve şık
Bu kulaklik gercekten kaliteli verdigi ses tatminkar.parasini hakeden bir kulaklik.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3705LB Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3705LB Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır