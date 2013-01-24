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Müziğinizi dilediğiniz yerde dinleyin. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur, renk kodlu kablolar ve şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki? Tüm faydaları görün