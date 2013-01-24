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    UpBeat

    Mikrofonlu kulaklık

    SHE2305BL/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tüm gözler üzerinizde Tüm gözler üzerinizde Tüm gözler üzerinizde
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      UpBeat Mikrofonlu kulaklık

      SHE2305BL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Tüm gözler üzerinizde

      Müziğinizi dilediğiniz yerde dinleyin. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur, renk kodlu kablolar ve şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki? Tüm faydaları görün

      UpBeat Mikrofonlu kulaklık

      Tüm gözler üzerinizde

      Müziğinizi dilediğiniz yerde dinleyin. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur, renk kodlu kablolar ve şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki? Tüm faydaları görün

      Tüm gözler üzerinizde

      Müziğinizi dilediğiniz yerde dinleyin. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur, renk kodlu kablolar ve şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki? Tüm faydaları görün

      UpBeat Mikrofonlu kulaklık

      Tüm gözler üzerinizde

      Müziğinizi dilediğiniz yerde dinleyin. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur, renk kodlu kablolar ve şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki? Tüm faydaları görün

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        UpBeat

        UpBeat

        Mikrofonlu kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Tüm gözler üzerinizde

        • 12,2 mm sürücülü/açık kulaklık
        • entegre mikrofon
        • Mavi
        • Ultra konforlu

        Parlak renk kodlu kablolar. Şeffaf hoparlör muhafazası

        Parlak renk kodlu kablolar ve şeffaf hoparlör muhafazasıyla tarzınızı gösterin. 12,2 mm neodimyum akustik sürücüler canlı, net ses ve mükemmel bas sunar.

        Hafif, oval şekilli, rahatlık sunan kulaklıklar

        Bu hafif kulaklıklar, oval şekilleri sayesinde sevdiğiniz müzikleri mükemmel rahatlıkta dinlemenizi sağlar.

        Kablo üzerinde uzaktan kumanda. Müzik ve aramalar arasında kolayca geçiş yapın

        Kablo üzerinde uzaktan kumanda, aramaya yanıt vermeyi veya parçalarınızı duraklatmayı kolaylaştırır. Tüm bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Yankı önleyici özelliğe sahip dahili mikrofon konuşma sırasında sesin net olmasını sağlar.

        12,2 mm neodimyum akustik sürücüler

        12,2 mm neodimyum akustik sürücüler canlı, net ses ve mükemmel bas sunar.

        Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon

        Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          120 cm

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Yükseklik
          17,2  cm
          Genişlik
          5,2  cm
          Derinlik
          2,8  cm
          Brüt ağırlık
          0,035  kg
          Net ağırlık
          0,013  kg
          Dara ağırlığı
          0,022  kg
          EAN
          69 51613 98166 5

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          34,5  cm
          Genişlik
          19,7  cm
          Yükseklik
          16,3  cm
          Brüt ağırlık
          1,298  kg
          Net ağırlık
          0,312  kg
          Dara ağırlığı
          0,986  kg
          GTIN
          1 69 51613 98166 2

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          17,9  cm
          Genişlik
          8  cm
          Yükseklik
          6  cm
          Brüt ağırlık
          0,131  kg
          Net ağırlık
          0,039  kg
          Dara ağırlığı
          0,092  kg
          GTIN
          2 69 51613 98166 9

        • Tasarım

          Renk
          Mavi

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