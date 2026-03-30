2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHE2305WT/00
12,2 mm sürücülü/açık kulaklık
entegre mikrofon
Beyaz
Ultra konforlu
Parlak renk kodlu kablolar ve şeffaf hoparlör muhafazasıyla tarzınızı gösterin. 12,2 mm neodimyum akustik sürücüler canlı, net ses ve mükemmel bas sunar.
Bu hafif kulaklıklar, oval şekilleri sayesinde sevdiğiniz müzikleri mükemmel rahatlıkta dinlemenizi sağlar.
Kablo üzerinde uzaktan kumanda, aramaya yanıt vermeyi veya parçalarınızı duraklatmayı kolaylaştırır. Tüm bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Yankı önleyici özelliğe sahip dahili mikrofon konuşma sırasında sesin net olmasını sağlar.
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