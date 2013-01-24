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Müziğinizi dilediğiniz yerde dinleyin. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur, renk kodlu kablolar ve şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki? Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm gözler üzerinizde
Müziğinizi dilediğiniz yerde dinleyin. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur, renk kodlu kablolar ve şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki? Tüm faydaları görün
Tüm gözler üzerinizde
Müziğinizi dilediğiniz yerde dinleyin. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur, renk kodlu kablolar ve şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki? Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm gözler üzerinizde
Müziğinizi dilediğiniz yerde dinleyin. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur, renk kodlu kablolar ve şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki? Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kulaklık
Toplam:
Parlak renk kodlu kablolar ve şeffaf hoparlör muhafazasıyla tarzınızı gösterin. 12,2 mm neodimyum akustik sürücüler canlı, net ses ve mükemmel bas sunar.
Bu hafif kulaklıklar, oval şekilleri sayesinde sevdiğiniz müzikleri mükemmel rahatlıkta dinlemenizi sağlar.
Kablo üzerinde uzaktan kumanda, aramaya yanıt vermeyi veya parçalarınızı duraklatmayı kolaylaştırır. Tüm bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Yankı önleyici özelliğe sahip dahili mikrofon konuşma sırasında sesin net olmasını sağlar.
12,2 mm neodimyum akustik sürücüler canlı, net ses ve mükemmel bas sunar.
Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.
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Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton
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