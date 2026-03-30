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Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulaklık

SHE2305PP/00

Seçenekler

Mavi
Mavi
Pembe-mor
Pembe-mor
Siyah
Siyah
Tüm gözler üzerinizde
Müziğinizi dilediğiniz yerde dinleyin. Bu kulak içi kulaklıklar dört parlak renk grubunda sunulur, renk kodlu kablolar ve şeffaf hoparlör muhafazasına sahiptir. Dikkat çekmek varken neden gizlenesiniz ki?
Tüm avantajları görüntüleyin

Tüm gözler üzerinizde

  • 12,2 mm sürücülü/açık kulaklık

  • entegre mikrofon

  • Pembe - Mor

  • Ultra konforlu

Parlak renk kodlu kablolar. Şeffaf hoparlör muhafazası

Parlak renk kodlu kablolar ve şeffaf hoparlör muhafazasıyla tarzınızı gösterin. 12,2 mm neodimyum akustik sürücüler canlı, net ses ve mükemmel bas sunar.

Hafif, oval şekilli, rahatlık sunan kulaklıklar

Bu hafif kulaklıklar, oval şekilleri sayesinde sevdiğiniz müzikleri mükemmel rahatlıkta dinlemenizi sağlar.

Kablo üzerinde uzaktan kumanda. Müzik ve aramalar arasında kolayca geçiş yapın

Kablo üzerinde uzaktan kumanda, aramaya yanıt vermeyi veya parçalarınızı duraklatmayı kolaylaştırır. Tüm bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Yankı önleyici özelliğe sahip dahili mikrofon konuşma sırasında sesin net olmasını sağlar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları