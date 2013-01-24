Kablosuz özgürlük, güçlü ses

Hareket halindeyken kablosuz özgürlük sunan bu Philips MyJam FreshTones BT kulaklık güçlü bas sesler için 14,2 mm sürücülere sahiptir ve kulak geometrisine uygun şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün