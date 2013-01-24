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    Bluetooth Kulaklık

    SHB5250BL/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kablosuz özgürlük, güçlü ses Kablosuz özgürlük, güçlü ses Kablosuz özgürlük, güçlü ses
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    • Play Pause

      Bluetooth Kulaklık

      SHB5250BL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kablosuz özgürlük, güçlü ses

      Hareket halindeyken kablosuz özgürlük sunan bu Philips MyJam FreshTones BT kulaklık güçlü bas sesler için 14,2 mm sürücülere sahiptir ve kulak geometrisine uygun şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,90 TL
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      Bluetooth Kulaklık

      Kablosuz özgürlük, güçlü ses

      Hareket halindeyken kablosuz özgürlük sunan bu Philips MyJam FreshTones BT kulaklık güçlü bas sesler için 14,2 mm sürücülere sahiptir ve kulak geometrisine uygun şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Kablosuz özgürlük, güçlü ses

      Hareket halindeyken kablosuz özgürlük sunan bu Philips MyJam FreshTones BT kulaklık güçlü bas sesler için 14,2 mm sürücülere sahiptir ve kulak geometrisine uygun şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Bluetooth Kulaklık

      Kablosuz özgürlük, güçlü ses

      Hareket halindeyken kablosuz özgürlük sunan bu Philips MyJam FreshTones BT kulaklık güçlü bas sesler için 14,2 mm sürücülere sahiptir ve kulak geometrisine uygun şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

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        Bluetooth Kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kablosuz özgürlük, güçlü ses

        Kulak geometrisine uygun tasarım

        • 14,2 mm sürücülü/arkası açık
        • Kulaklık
        • Düz kablo
        Kulak geometrisine rahatça oturması için tasarlanmıştır

        Kulak geometrisine rahatça oturması için tasarlanmıştır

        Kulak geometrisine dayanan tasarımı, herkese rahat bir şekilde uyum sağlar.

        Güçlü ses ve zengin bas için 14,2 mm hoparlör sürücüleri

        Güçlü ses ve zengin bas için 14,2 mm hoparlör sürücüleri

        Kulaklıkların üzerinde bulunan bas delikleri ile kaliteli 14,2 mm hoparlör sürücüleri zengin bas sunar.

        Bluetooth sürümü 4.1 ve HSP/HFP/A2DP/AVRCP Desteği

        Bluetooth sürümü 4.1 ve HSP/HFP/A2DP/AVRCP Desteği

        Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı cihazınızı kulaklığınızla eşleştirin; müziğin ve telefon görüşmelerinizin keyfini kablolarla uğraşmadan kristal netliğinde özgürce çıkarın.

        Müzik keyfi ve çağrılar için kablosuz kontrol

        Müzik keyfi ve çağrılar için kablosuz kontrol

        Müzik dinlemenin ve telefon görüşmelerinin keyfini kablolarla uğraşmadan özgürce çıkarın. Kullanımı kolay uzaktan kumandayla parçaları değiştirin, ses düzeyini kontrol edin ve çağrıları yanıtlayın.

        Esnek tutuşlu kablo koruması, dayanıklılığı artırır ve bağlantıyı iyileştirir

        Kulaklık ve kablo arasında kullanılan Esnek tutuşlu kauçuk kablo koruması sayesinde bağlantı, sürekli bükülmeler sonucunda oluşan hasardan korunur. Bu da kulaklığın kullanım ömrünü uzatır.

        Hareket halindeyken rahat kullanım için dolaşmayan düz kablo

        Düz kablo, kablonuzun daima sorunsuz olmasını ve dolaşmamasını sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Mavi

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Empedans
          32  ohm
          Maksimum güç girişi
          30  mW
          Hassasiyet
          107  dB
          Hoparlör çapı
          14,2  mm
          Frekans tepkisi
          8 - 24 000  Hz

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          4,1
          Maksimum kapsama alanı
          10  m

        • Güç

          Konuşma süresi
          4,5* saat
          Pil ağırlığı
          2,5 g
          Pil tipi
          Li-Polimer
          Müzik çalma süresi
          4,5*  saat
          Bekleme süresi
          55 saate kadar

        • Kullanılabilirlik

          Arama yönetimi
          Aramayı Cevapla/Bitir
          Ses seviyesi kontrolü
          Evet

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          0,286  kg
          GTIN
          1 69 25970 70926 9
          Yükseklik
          13,3  cm
          Uzunluk
          19  cm
          Net ağırlık
          0,105  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,181  kg
          Genişlik
          9,5  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          9,5  cm
          EAN
          69 25970 70926 2
          Brüt ağırlık
          0,074  kg
          Yükseklik
          17,5  cm
          Net ağırlık
          0,035  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,039  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Genişlik
          2,5  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          2  cm
          Yükseklik
          8  cm
          Ağırlık
          0,0147  kg
          Genişlik
          4  cm

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