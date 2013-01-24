Evde ve dışarıda ideal şekilde mama saklama

Philips Avent mama saklama kapları çok amaçlıdır, kullanımı kolaydır ve bebeğinizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmıştır. Kaplar, evde ve dışarıda mama saklamak için idealdir. Tüm faydaları görün