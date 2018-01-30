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  • Evde ve dışarıda ideal şekilde mama saklama
  • Evde ve dışarıda ideal şekilde mama saklama
  • Evde ve dışarıda ideal şekilde mama saklama
  • Evde ve dışarıda ideal şekilde mama saklama
  • Evde ve dışarıda ideal şekilde mama saklama
  • Evde ve dışarıda ideal şekilde mama saklama

Üretimden kaldırıldı

Philips AventMama saklama kabı

SCF721/20

3.7
| (3) İncelemeler
Evde ve dışarıda ideal şekilde mama saklama
Philips Avent mama saklama kapları çok amaçlıdır, kullanımı kolaydır ve bebeğinizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmıştır. Kaplar, evde ve dışarıda mama saklamak için idealdir.
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Sızdırmaz kapaklı

Evde ve dışarıda ideal şekilde mama saklama

  • Set

Buzdolabında ve dondurucuda kullanım için

Buzdolabında ve dondurucuda kullanım için

Maksimum esneklik için.

Kullanımı ve temizlemesi kolay

Kullanımı ve temizlemesi kolay

Şişe ısıtıcısında, mikrodalga fırında, bulaşık makinesinde ve sterilizörde güvenle kullanılabilir.

Beslenme kaşığıyla birlikte gelir

Beslenme kaşığıyla birlikte gelir

Bebeğinizi evde hazırlanmış mamalarla beslemek için.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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3.7

5 üzerinden

3

İncelemeler

3
1

30/01/2018

Türkiye

Türkiye

Herkese tavsiye ederim

Kesinlikle kullanmaktan memnun olduğumuz yer kaplamayan, bulaşık makinasında yıkanabilen bir ürün.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF721/20 Mama saklama kabı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF721/20 Mama saklama kabı için yapılmıştır

30/09/2018

Türkiye

Türkiye

Dayanıksız.

Kullanım taşıma temizlik açısından gayet kullanışlı. Ama sıvı ağırlıklı yiyecek varken mama sandalyesi gibi bir yerden düşünce kırılacak kadar hassas. Bebekler çok hareketli malum.özellikle donduruabilen bir ürün için de esnekliği sayıf. 3-4 tanesi kırıldı attık. 1 yaşına kadar elimde kan kalmayacak Silikon ağırlıklı olursa belki kırılganlık önlenebilir. Naçizane Önerim. Teşekkür ederim.

Bu değerlendirme SCF721/20 Mama saklama kabı için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF721/20 Mama saklama kabı için yapılmıştır

03/09/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Anne sütü saklama kabı olarak Philips Avent SCF721/20

Ürün; anne sütü ile mama, meyve, yoğurt vb. katı yiyeceklerin hijyenik olarak saklanması için tasarlanmış. İlk kullanım sürecimiz boyunca sadece anne sütü saklama kabı olarak kullandık. Bundan dolayı değerlendirmem yalnız bu durumla sınırlı olacaktır. Anne sütü yağlı bir ürün olduğundan kabın iç çeperlerinde mat bir oluşum oluşturarak ölçü çizgilerinin okunabilmesini olanaksız, ya da çok ciddi zor hale getiriyor.Oysa gövde renginden daha koyu çizgilerle ölçüler belirtilebiseydi, bu sorun yaşanmazdı. Bu nedenle ürünün anne sütü saklamak için uygun olmadığı kanısındayım. Fakat anne sütü dışındaki nesneler için sorun olmayacağını düşünüyorum. Bununla ilgili deneyimimiz elbette bu türlü kullanımla oluşacak. Deneyimlerimi paylaşacağım.

Bu değerlendirme SCF721/20 Mama saklama kabı için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF721/20 Mama saklama kabı için yapılmıştır

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