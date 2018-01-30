2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF721/20
Set
Maksimum esneklik için.
Şişe ısıtıcısında, mikrodalga fırında, bulaşık makinesinde ve sterilizörde güvenle kullanılabilir.
Bebeğinizi evde hazırlanmış mamalarla beslemek için.
3.7
5 üzerinden
3
İncelemeler
Nazmi
30/01/2018
Türkiye
Herkese tavsiye ederim
Kesinlikle kullanmaktan memnun olduğumuz yer kaplamayan, bulaşık makinasında yıkanabilen bir ürün.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF721/20 Mama saklama kabı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF721/20 Mama saklama kabı için yapılmıştır
DPGüven
30/09/2018
Türkiye
Dayanıksız.
Kullanım taşıma temizlik açısından gayet kullanışlı. Ama sıvı ağırlıklı yiyecek varken mama sandalyesi gibi bir yerden düşünce kırılacak kadar hassas. Bebekler çok hareketli malum.özellikle donduruabilen bir ürün için de esnekliği sayıf. 3-4 tanesi kırıldı attık. 1 yaşına kadar elimde kan kalmayacak Silikon ağırlıklı olursa belki kırılganlık önlenebilir. Naçizane Önerim. Teşekkür ederim.
Bu değerlendirme SCF721/20 Mama saklama kabı için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF721/20 Mama saklama kabı için yapılmıştır
yolda
03/09/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Anne sütü saklama kabı olarak Philips Avent SCF721/20
Ürün; anne sütü ile mama, meyve, yoğurt vb. katı yiyeceklerin hijyenik olarak saklanması için tasarlanmış. İlk kullanım sürecimiz boyunca sadece anne sütü saklama kabı olarak kullandık. Bundan dolayı değerlendirmem yalnız bu durumla sınırlı olacaktır. Anne sütü yağlı bir ürün olduğundan kabın iç çeperlerinde mat bir oluşum oluşturarak ölçü çizgilerinin okunabilmesini olanaksız, ya da çok ciddi zor hale getiriyor.Oysa gövde renginden daha koyu çizgilerle ölçüler belirtilebiseydi, bu sorun yaşanmazdı. Bu nedenle ürünün anne sütü saklamak için uygun olmadığı kanısındayım. Fakat anne sütü dışındaki nesneler için sorun olmayacağını düşünüyorum. Bununla ilgili deneyimimiz elbette bu türlü kullanımla oluşacak. Deneyimlerimi paylaşacağım.
Bu değerlendirme SCF721/20 Mama saklama kabı için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF721/20 Mama saklama kabı için yapılmıştır