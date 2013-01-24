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    Philips Avent

    Mama saklama kabı

    SCF721/20
    Avent
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    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Evde ve dışarıda ideal şekilde mama saklama Evde ve dışarıda ideal şekilde mama saklama Evde ve dışarıda ideal şekilde mama saklama
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      Philips Avent Mama saklama kabı

      SCF721/20
      Bu ürün için destek alın

      Evde ve dışarıda ideal şekilde mama saklama

      Philips Avent mama saklama kapları çok amaçlıdır, kullanımı kolaydır ve bebeğinizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmıştır. Kaplar, evde ve dışarıda mama saklamak için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 199,00 TL
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      Philips Avent Mama saklama kabı

      Evde ve dışarıda ideal şekilde mama saklama

      Philips Avent mama saklama kapları çok amaçlıdır, kullanımı kolaydır ve bebeğinizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmıştır. Kaplar, evde ve dışarıda mama saklamak için idealdir. Tüm faydaları görün

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        Mama saklama kabı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Evde ve dışarıda ideal şekilde mama saklama

        Sızdırmaz kapaklı

        • Set
        Güvenli saklama ve taşıma için

        Güvenli saklama ve taşıma için

        Philips Avent saklama kaplarında, güvenli saklama ve taşıma için sıkıca kapanan bir kapak bulunur.

        Tarihleri ve içeriği kolayca izlemek için

        Tarihleri ve içeriği kolayca izlemek için

        Tarihleri ve içeriği kolayca izlemek için.

        Tarihleri ve içeriği kolayca izlemek için

        Tarihleri ve içeriği kolayca izlemek için

        Kolay saklama için.

        Düzenli bir buzdolabı ve dondurucu

        Düzenli bir buzdolabı ve dondurucu

        Düzenli bir buzdolabı ve dondurucu için.

        Buzdolabında ve dondurucuda kullanım için

        Buzdolabında ve dondurucuda kullanım için

        Maksimum esneklik için.

        Kullanımı ve temizlemesi kolay

        Kullanımı ve temizlemesi kolay

        Şişe ısıtıcısında, mikrodalga fırında, bulaşık makinesinde ve sterilizörde güvenle kullanılabilir.

        Beslenme kaşığıyla birlikte gelir

        Beslenme kaşığıyla birlikte gelir

        Bebeğinizi evde hazırlanmış mamalarla beslemek için.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          180 ml/6 oz saklama kapları
          10 (tekrar kullanılabilir)  adet
          240 ml/8 oz saklama kapları
          10 (tekrar kullanılabilir)  adet
          Kapaklar
          20  adet
          Beslenme kaşığı
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          6 aylık +

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