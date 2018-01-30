Ürün; anne sütü ile mama, meyve, yoğurt vb. katı yiyeceklerin hijyenik olarak saklanması için tasarlanmış. İlk kullanım sürecimiz boyunca sadece anne sütü saklama kabı olarak kullandık. Bundan dolayı değerlendirmem yalnız bu durumla sınırlı olacaktır. Anne sütü yağlı bir ürün olduğundan kabın iç çeperlerinde mat bir oluşum oluşturarak ölçü çizgilerinin okunabilmesini olanaksız, ya da çok ciddi zor hale getiriyor.Oysa gövde renginden daha koyu çizgilerle ölçüler belirtilebiseydi, bu sorun yaşanmazdı. Bu nedenle ürünün anne sütü saklamak için uygun olmadığı kanısındayım. Fakat anne sütü dışındaki nesneler için sorun olmayacağını düşünüyorum. Bununla ilgili deneyimimiz elbette bu türlü kullanımla oluşacak. Deneyimlerimi paylaşacağım.