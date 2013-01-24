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Evde ve dışarıda ideal şekilde mama saklama
Philips Avent mama saklama kapları çok amaçlıdır, kullanımı kolaydır ve bebeğinizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmıştır. Kaplar, evde ve dışarıda mama saklamak için idealdir. Tüm faydaları görün
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Evde ve dışarıda ideal şekilde mama saklama
Philips Avent mama saklama kapları çok amaçlıdır, kullanımı kolaydır ve bebeğinizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmıştır. Kaplar, evde ve dışarıda mama saklamak için idealdir. Tüm faydaları görün
Mama saklama kabı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips Avent saklama kaplarında, güvenli saklama ve taşıma için sıkıca kapanan bir kapak bulunur.
Tarihleri ve içeriği kolayca izlemek için.
Kolay saklama için.
Düzenli bir buzdolabı ve dondurucu için.
Maksimum esneklik için.
Şişe ısıtıcısında, mikrodalga fırında, bulaşık makinesinde ve sterilizörde güvenle kullanılabilir.
Bebeğinizi evde hazırlanmış mamalarla beslemek için.
Paket içeriği
Gelişim aşamaları