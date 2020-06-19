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      Philips Avent Manuel Göğüs Pompası

      SCF430/10

      Genel Derecelendirme / 5
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      Gittiğiniz her yerde rahat pompalama

      Bu Doğal Hareket Teknolojisine sahip Philips Avent Taşınabilir Manuel Göğüs Pompası, sütün hızlı bir şekilde boşaltılması için bebeğin emme hareketinden ilham almıştır. Tüm emziklerle uyumludur, ayrıca ritmi ve emişi kolayca ayarlanabilir. Doğru emziği bulmak önemlidir. Daha fazla bilgi için aşağıya bakın.

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      Philips Avent Manuel Göğüs Pompası

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      Manuel Göğüs Pompası
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      Manuel Göğüs Pompası

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      Hızlı süt akışı için Doğal Hareket Teknolojisi

      • Kolayca sağın ve besleyin
      • Standart set
      Hızlı bir şekilde süt sağmanıza yardımcı olur

      Hızlı bir şekilde süt sağmanıza yardımcı olur

      Bebeğin emme hareketinden ilham alan yenilikçi silikon flanş, göğüs ucunu uyararak süt akışını hızlı bir şekilde başlatmaya yardımcı olur. Rahat ve zahmetsiz süt sağma için.

      Tek boyutta, yumuşak ve uyarlanabilir silikon başlık

      Tek boyutta, yumuşak ve uyarlanabilir silikon başlık

      Herkese uygun tek boyut. Hepimiz farklı vücutlara sahip olduğumuz için silikon başlık, hassas bir biçimde esneyerek anatominize uyum sağlar. Göğüs ucu boyutlarının %99,98'ine uygundur* (30 mm'ye kadar).

      Doğru emziği bulmak önemlidir

      Doğru emziği bulmak önemlidir

      Yenidoğan bebeğiniz, emme seansları sırasında yeterli süt almıyorsa veya süt almakta sorun yaşıyorsa daha yüksek akış hızına sahip bir emziğe geçin. Sürekli besleme sorunları ortaya çıkarsa bir sağlık uzmanına danışın.

      Hareket halindeyken süt sağmak isteyen anneler için ideal

      Hareket halindeyken süt sağmak isteyen anneler için ideal

      Küçük ve hafif olan göğüs pompası kolayca saklanıp taşınabilir, böylece hareket halindeyken süt sağma işlemini basit ve kolay hale getirir.

      Emzirmeden önce veya emzirmeler arasında süt salınımını kolayca tetikler

      Emzirmeden önce veya emzirmeler arasında süt salınımını kolayca tetikler

      Benzersiz, taşınabilir manuel göğüs pompası: Evden uzaktayken veya emzirmeden önce süt sağması gereken anneler için idealdir.

      Süt akışınıza uyum sağlamak için ritminizi seçin

      Süt akışınıza uyum sağlamak için ritminizi seçin

      Pompalama ritmini ve emişi ihtiyaçlarınıza, konforunuza ve süt akışınıza göre ayarlayabilirsiniz.

      Öne eğilmeden süt sağın

      Öne eğilmeden süt sağın

      Öne eğilmek yerine dik oturmanızı sağlayan tasarımımız sayesinde süt sağarken rahat bir şekilde oturabilirsiniz.

      Temizlemesi ve kurulumu kolaydır

      Temizlemesi ve kurulumu kolaydır

      Sadece birkaç parçadan oluştuğu için yeni pompamızın kurulumu ve temizliği kolaydır.

      Sütünüzü sağın ve bebeğinizi besleyin

      Sütünüzü sağın ve bebeğinizi besleyin

      Bebeğinizi sağılmış sütünüzle beslemek için yumuşak emziği biberona takın ya da sütünüzü saklamak isterseniz sızdırmaz disk ile biberonu kapatın.

      Teknik Özellikler

      • Malzeme

        Emzik
        BPA içermez
        Göğüs pompası
        BPA içermez*

      • Paket içeriği

        125 ml/4 oz Biberon ve 0 ay+ emzik
        1  adet
        Tek kullanımlık göğüs pedleri
        2  adet
        Sızdırmaz disk
        1  adet
        Başlık kılıfı
        1  adet
        Tutma yerine sahip süt sağma kiti
        1  adet

      • Fonksiyonlar

        Yumuşak ve uyarlanabilir başlık
        Nazik uyarma

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      Yorumlar

      • Şunları temel alır: (1)Mangel ve ark. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 Nisan 2019, (109 katılımcı, İsrail); (2)Ziemer ve ark. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
      • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, Mayıs 1993, (20 katılımcı (Beyaz), ABD); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 katılımcı, Avustralya).
      • BPA içermeyen göğüs pompası: Yalnızca biberon ve anne sütüyle temas eden diğer parçalar için geçerlidir. AB 10/2011 düzenlemesine uygundur
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