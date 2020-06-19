Bu Doğal Hareket Teknolojisine sahip Philips Avent Taşınabilir Manuel Göğüs Pompası, sütün hızlı bir şekilde boşaltılması için bebeğin emme hareketinden ilham almıştır. Tüm emziklerle uyumludur, ayrıca ritmi ve emişi kolayca ayarlanabilir. Doğru emziği bulmak önemlidir. Daha fazla bilgi için aşağıya bakın.
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Manuel Göğüs Pompası
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Hızlı süt akışı için Doğal Hareket Teknolojisi
Kolayca sağın ve besleyin
Standart set
Hızlı bir şekilde süt sağmanıza yardımcı olur
Bebeğin emme hareketinden ilham alan yenilikçi silikon flanş, göğüs ucunu uyararak süt akışını hızlı bir şekilde başlatmaya yardımcı olur. Rahat ve zahmetsiz süt sağma için.
Tek boyutta, yumuşak ve uyarlanabilir silikon başlık
Herkese uygun tek boyut. Hepimiz farklı vücutlara sahip olduğumuz için silikon başlık, hassas bir biçimde esneyerek anatominize uyum sağlar. Göğüs ucu boyutlarının %99,98'ine uygundur* (30 mm'ye kadar).
Doğru emziği bulmak önemlidir
Yenidoğan bebeğiniz, emme seansları sırasında yeterli süt almıyorsa veya süt almakta sorun yaşıyorsa daha yüksek akış hızına sahip bir emziğe geçin. Sürekli besleme sorunları ortaya çıkarsa bir sağlık uzmanına danışın.
Hareket halindeyken süt sağmak isteyen anneler için ideal
Küçük ve hafif olan göğüs pompası kolayca saklanıp taşınabilir, böylece hareket halindeyken süt sağma işlemini basit ve kolay hale getirir.
Emzirmeden önce veya emzirmeler arasında süt salınımını kolayca tetikler
Benzersiz, taşınabilir manuel göğüs pompası: Evden uzaktayken veya emzirmeden önce süt sağması gereken anneler için idealdir.
Süt akışınıza uyum sağlamak için ritminizi seçin
Pompalama ritmini ve emişi ihtiyaçlarınıza, konforunuza ve süt akışınıza göre ayarlayabilirsiniz.
Öne eğilmeden süt sağın
Öne eğilmek yerine dik oturmanızı sağlayan tasarımımız sayesinde süt sağarken rahat bir şekilde oturabilirsiniz.
Temizlemesi ve kurulumu kolaydır
Sadece birkaç parçadan oluştuğu için yeni pompamızın kurulumu ve temizliği kolaydır.
Sütünüzü sağın ve bebeğinizi besleyin
Bebeğinizi sağılmış sütünüzle beslemek için yumuşak emziği biberona takın ya da sütünüzü saklamak isterseniz sızdırmaz disk ile biberonu kapatın.
Şunları temel alır: (1)Mangel ve ark. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 Nisan 2019, (109 katılımcı, İsrail); (2)Ziemer ve ark. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, Mayıs 1993, (20 katılımcı (Beyaz), ABD); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 katılımcı, Avustralya).
BPA içermeyen göğüs pompası: Yalnızca biberon ve anne sütüyle temas eden diğer parçalar için geçerlidir. AB 10/2011 düzenlemesine uygundur
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