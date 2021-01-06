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Philips Avent Anne sütü saklama poşetleri
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SCF603/25
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Kullanıcı kılavuzu
Tümü (5)
Anne sütü torbasını ne sıklıkta kullanabilirim?
Anne sütü torbasını biberon ısıtıcısında, kaynayan suda veya mikrodalgada ısıtabilir miyim?
Philips Avent anne sütü saklama torbalarımın son kullanma tarihi nedir?
Anne sütü torbası hangi malzemeden üretilmiştir?
Süt saklama torbasındaki sütü nasıl çözdürmeliyim?
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