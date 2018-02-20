ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Anne sütü için mükemmel koruma
  • Anne sütü için mükemmel koruma
  • Anne sütü için mükemmel koruma
  • Anne sütü için mükemmel koruma
  • Anne sütü için mükemmel koruma
  • Anne sütü için mükemmel koruma

Philips AventAnne sütü saklama poşetleri

SCF603/25

2
| (1) Değerlendirme
Anne sütü için mükemmel koruma
Philips Avent anne sütü saklama poşetleri değerli anne sütünün güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Poşetler, derin dondurucu veya buzdolabında saklanabilir ve anında kullanım için önceden sterilize edilebilir.
Tüm avantajları görüntüleyin

180 ml / 6 oz anne sütü saklama poşetleri

Anne sütü için mükemmel koruma

  • Saklama

  • Önceden steril edilmiş

  • 25 poşet

Güvenli, sızdırmaz çift fermuar

Güvenli, sızdırmaz çift fermuar

Anne sütünün güvenle saklanması için güvenli, sızdırmaz çift fermuar

Mühürlü, önceden steril edilmiş poşet

Mühürlü, önceden steril edilmiş poşet

Sıkı mühür, tam hijyen için önceden sterilize edilmiş poşetin kullanılmamış olduğunu gösterir

Destekli dikişler ve çift katmanlı yapısıyla derin dondurucu uyumlu

Destekli dikişler ve çift katmanlı yapısıyla derin dondurucu uyumlu

Destekli yan dikişler ve çift katmanlı malzeme, değerli anne sütünün derin dondurucu veya buzdolabında güvenle saklanması için ekstra koruma sağlar

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

2.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
4
3
1

20/02/2018

Türkiye

Türkiye

Süt saklama poşeti

sütü biberondan saklama poşetine aktarırken zorlandım. bunun yerine saklama kabına direk sağıp ve herhangi bir yere temas etmeden buzdolabına koymak daha mantıklı geldi.

Bu değerlendirme SCF603/25 Anne sütü saklama poşetleri için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF603/25 Anne sütü saklama poşetleri için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları