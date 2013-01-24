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    Philips Avent

    Anne sütü saklama poşetleri

    SCF603/25
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Anne sütü için mükemmel koruma Anne sütü için mükemmel koruma Anne sütü için mükemmel koruma
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      Philips Avent Anne sütü saklama poşetleri

      SCF603/25
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Anne sütü için mükemmel koruma

      Philips Avent anne sütü saklama kapları değerli anne sütünün güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Kaplar, derin dondurucu veya buzdolabında saklanabilir ve anında kullanım için önceden sterilize edilebilir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 59,90 TL

      Philips Avent Anne sütü saklama poşetleri

      Anne sütü için mükemmel koruma

      Philips Avent anne sütü saklama kapları değerli anne sütünün güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Kaplar, derin dondurucu veya buzdolabında saklanabilir ve anında kullanım için önceden sterilize edilebilir. Tüm faydaları görün

      Anne sütü için mükemmel koruma

      Philips Avent anne sütü saklama kapları değerli anne sütünün güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Kaplar, derin dondurucu veya buzdolabında saklanabilir ve anında kullanım için önceden sterilize edilebilir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 59,90 TL

      Philips Avent Anne sütü saklama poşetleri

      Anne sütü için mükemmel koruma

      Philips Avent anne sütü saklama kapları değerli anne sütünün güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Kaplar, derin dondurucu veya buzdolabında saklanabilir ve anında kullanım için önceden sterilize edilebilir. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Anne sütü saklama poşetleri

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Anne sütü için mükemmel koruma

        180 ml / 6 oz anne sütü saklama poşetleri

        • Saklama
        • Önceden steril edilmiş
        • 25 poşet
        Güvenli, sızdırmaz çift fermuar

        Güvenli, sızdırmaz çift fermuar

        Anne sütünün güvenle saklanması için güvenli, sızdırmaz çift fermuar

        Mühürlü, önceden steril edilmiş poşet

        Mühürlü, önceden steril edilmiş poşet

        Sıkı mühür, tam hijyen için önceden sterilize edilmiş poşetin kullanılmamış olduğunu gösterir

        Destekli dikişler ve çift katmanlı yapısıyla derin dondurucu uyumlu

        Destekli dikişler ve çift katmanlı yapısıyla derin dondurucu uyumlu

        Destekli yan dikişler ve çift katmanlı malzeme, değerli anne sütünün derin dondurucu veya buzdolabında güvenle saklanması için ekstra koruma sağlar

        Kolay doldurma ve boşaltma için geniş ağız

        Kolay doldurma ve boşaltma için geniş ağız

        Poşetin geniş ve dayanıklı ağzı anne sütünün kolayca doldurulmasını ve boşaltılmasını sağlar

        Bu poşetin dayanıklı tasarımı kendi başına dik durabilmesini sağlar

        Bu poşetin dayanıklı tasarımı kendi başına dik durabilmesini sağlar

        Bu poşetin dayanıklı tasarımı kendi başına dik durabilmesini sağlarken, geniş ağzı anne sütünün kolayca doldurulmasına ve boşaltılmasına imkan tanır

        Poşet, kolay saklama için yatay kullanılabilir

        Poşetler kolay saklama için derin dondurucu veya buzdolabına yatay olarak yerleştirilebilir

        Bu poşet BPA içermeyen malzemeden üretilmiştir

        Bu poşet BPA içermeyen malzemeden üretilmiştir

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          Kap
          25  adet

        • Kapasite

          Kap
          180 ml / 6 oz

        • Menşei

          Çin
          Evet

        • Malzeme

          BPA içermez*
          Evet
          PET/PE
          Evet

        • Tasarım

          Kullanım kolaylığı
          Geniş, dayanıklı ağız
          Güvenli
          Mühürlü
          Dayanıklı
          Dik durabilen poşet
          Mükemmel koruma
          Destekli dikişler

        • Özellikler

          Akıtmaz
          Güvenli, çift fermuar
          Malzeme
          Dayanıklı, çift katmanlı poşet
          Önceden steril edilmiş
          Evet

        • Boyutlar

          Yükseklik
          25,6  cm
          Genişlik
          9,9  cm

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