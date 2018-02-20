2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SCF603/25
Saklama
Önceden steril edilmiş
25 poşet
Anne sütünün güvenle saklanması için güvenli, sızdırmaz çift fermuar
Sıkı mühür, tam hijyen için önceden sterilize edilmiş poşetin kullanılmamış olduğunu gösterir
Destekli yan dikişler ve çift katmanlı malzeme, değerli anne sütünün derin dondurucu veya buzdolabında güvenle saklanması için ekstra koruma sağlar
2.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
birceo
20/02/2018
Türkiye
Süt saklama poşeti
sütü biberondan saklama poşetine aktarırken zorlandım. bunun yerine saklama kabına direk sağıp ve herhangi bir yere temas etmeden buzdolabına koymak daha mantıklı geldi.
Bu değerlendirme SCF603/25 Anne sütü saklama poşetleri için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF603/25 Anne sütü saklama poşetleri için yapılmıştır