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Anne sütü için mükemmel koruma
Philips Avent anne sütü saklama kapları değerli anne sütünün güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Kaplar, derin dondurucu veya buzdolabında saklanabilir ve anında kullanım için önceden sterilize edilebilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Anne sütü için mükemmel koruma
Philips Avent anne sütü saklama kapları değerli anne sütünün güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Kaplar, derin dondurucu veya buzdolabında saklanabilir ve anında kullanım için önceden sterilize edilebilir. Tüm faydaları görün
Anne sütü için mükemmel koruma
Philips Avent anne sütü saklama kapları değerli anne sütünün güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Kaplar, derin dondurucu veya buzdolabında saklanabilir ve anında kullanım için önceden sterilize edilebilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Anne sütü için mükemmel koruma
Philips Avent anne sütü saklama kapları değerli anne sütünün güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Kaplar, derin dondurucu veya buzdolabında saklanabilir ve anında kullanım için önceden sterilize edilebilir. Tüm faydaları görün