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Philips Avent Essential Manual Breast Pump Manuel Göğüs Pompası
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SCF417/11
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Kullanıcı kılavuzu
Tümü (9)
Süt (2)
Rengi bozulmuş Philips Avent ürün parçalarını kullanmak güvenli midir?
Philips Avent göğüs pompamı herhangi bir Avent ürünüyle kullanabilir miyim?
Pompalama işleminden sonra sütün sızmasını nasıl önleyebilirim?
Philips Avent manuel göğüs pompasını nasıl birleştirebilirim?
Başka yastık boyutları mevcut mu?
Manuel göğüs pompamın emişi çok düşük veya çok yüksek
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