Süt akışını sağlayın, kolayca sağın

Philips Avent Essential Manuel göğüs pompası, mümkün olduğunca süt sağmanıza yardımcı olmak için süt akışını uyaracak şekilde tasarlanmıştır. Yedek anne sütü biriktirmenize yardımcı olur, bu sayede bebeğinizin bakımında destek alabilme özgürlüğünün keyfini çıkarabilirsiniz.