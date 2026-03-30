2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SCF417/11
Ergonomik süt sağma kolu
Hafif tasarım
BPA içermez
Yumuşak ve rahat yaprakçık şekilli silikon masaj başlığı, göğsünüze masaj yaparken süt akışını nazikçe uyarır. Hızlı akışı tetiklemek için hassas sıkıştırma ve emişi bir araya getirir.
Ergonomik olarak tasarlanan kolay süt sağma kolu sayesinde kendinize uygun bir hızda pompalama yapabilir ve tercih ettiğiniz yoğunluk için kola basarak vakum seviyesini ayarlayıp ritminizi belirleyebilirsiniz.
Kompakt ve hafif tasarımıyla her yerde, her zaman kolayca pompalama yapın; pompayı gittiğiniz her yerde çantanızda taşıyabilirsiniz. Süt sağma seti uyumlu olduğundan doğrudan Avent biberonlara pompalama yapabilirsiniz.
Yorumlar
10/2011 tarihli AB düzenlemesi gereğince yalnızca biberon ve anne sütüyle temas eden diğer parçalar için geçerlidir.