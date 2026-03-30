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  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
  • Süt akışını sağlayın, kolayca sağın

Philips Avent Essential Manual Breast PumpManuel Göğüs Pompası

SCF417/11

Süt akışını sağlayın, kolayca sağın
Philips Avent Essential Manuel göğüs pompası, mümkün olduğunca süt sağmanıza yardımcı olmak için süt akışını uyaracak şekilde tasarlanmıştır. Yedek anne sütü biriktirmenize yardımcı olur, bu sayede bebeğinizin bakımında destek alabilme özgürlüğünün keyfini çıkarabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Hassas ve rahat pompalama için

Süt akışını sağlayın, kolayca sağın

  • Ergonomik süt sağma kolu

  • Hafif tasarım

  • BPA içermez

Yumuşak ve uyarlanabilir silikon başlık ile nazik uyarma

Yumuşak ve uyarlanabilir silikon başlık ile nazik uyarma

Yumuşak ve rahat yaprakçık şekilli silikon masaj başlığı, göğsünüze masaj yaparken süt akışını nazikçe uyarır. Hızlı akışı tetiklemek için hassas sıkıştırma ve emişi bir araya getirir.

Kolay sağma için ergonomik kol tasarımı

Kolay sağma için ergonomik kol tasarımı

Ergonomik olarak tasarlanan kolay süt sağma kolu sayesinde kendinize uygun bir hızda pompalama yapabilir ve tercih ettiğiniz yoğunluk için kola basarak vakum seviyesini ayarlayıp ritminizi belirleyebilirsiniz.

Hafif ve kompakt tasarım

Hafif ve kompakt tasarım

Kompakt ve hafif tasarımıyla her yerde, her zaman kolayca pompalama yapın; pompayı gittiğiniz her yerde çantanızda taşıyabilirsiniz. Süt sağma seti uyumlu olduğundan doğrudan Avent biberonlara pompalama yapabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. 10/2011 tarihli AB düzenlemesi gereğince yalnızca biberon ve anne sütüyle temas eden diğer parçalar için geçerlidir.