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  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

OneBladeYedek bıçak

QP630/51

4.4
| (30) İncelemeler | 96% bu ürünü tavsiye ediyor
Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
Çift koruma sistemi: Yuvarlak uçlarla birleştirilmiş kaygan kaplama, tıraşı daha kolay ve rahat hale getirir. Sakalınızı dilediğiniz şekilde kesen, hızlı hareket eden kesicili bir tıraş teknolojisine sahiptir.
Tüm avantajları görüntüleyin
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

1 numaralı tercih edilen elektrikli bakım markası Philips OneBlade'i seçin1

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Bu ürün

OneBlade Yedek bıçak

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Kesiksiz, güvenli sakal tıraşı için tasarlanmıştır

Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

  • Kısalt, şekillendir ve tıraş et

  • 3 adet Orijinal Vücut Bıçağı ve 1 adet Vücut Kiti

  • Tüm OneBlade gövdelerine uyum sağlar

  • Yenilik hissini sürdüren 4 aya kadar* dayanıklı, paslanmaz çelik bıçak

Benzersiz OneBlade Teknolojisi

Benzersiz OneBlade Teknolojisi

Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade her uzunluktaki sakalı düzeltir, tıraş eder ve net hatlar oluşturur. Yuvarlak uçlarla birleştirilmiş çift koruma sistemi, tıraşı daha kolay ve rahat hale getirir. Sakalınızı dilediğiniz şekilde kesen, hızlı hareket eden bir tıraş teknolojisine sahiptir.

Tüm OneBlade gövdelerine uyum sağlar

Tüm OneBlade gövdelerine uyum sağlar

Tüm OneBlade gövdelerine uyum sağlar

Hızlı bir şekilde körelmeyen bıçak

Hızlı bir şekilde körelmeyen bıçak

Ferahlık hissini korumak için 4 aya kadar kullanım ömrü* sunan dayanıklı, paslanmaz çelik bıçak. Bıçak üzerinde değiştirme göstergesi (çıkarma simgesi) belirdiğinde bıçak performansı artık optimum olmayabilir. En iyi tıraş deneyimi için bıçağı değiştirmeyi düşünün.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.4

5 üzerinden

30

İncelemeler

96%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

07/10/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

jilet deneyimi

jilet gibi kullanılıyor yüzü çok tahriş etmiyor. uzun süre kullanılabiliyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade QP220/51 Yedek bıçak için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade QP220/51 Yedek bıçak için yapılmıştır

27/06/2025

Türkiye

Türkiye

Yedek bıçak

Epey uzun zamandan beri ürünü zevkle kullanıyorum. Oğlum içinde aynı traş makinesini aldık, aynı ürünü baba oğul kullanıyoruz.

Avantajlar

Uzun süre kullanım.

Dezavantajlar

Fiyatı biraz daha düşürülse fena olmaz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade QP220/51 Yedek bıçak için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade QP220/51 Yedek bıçak için yapılmıştır

16/05/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Traş olmak bu kadar pratik olmamıştı

Philips'in başka ürünlerini de kullandığım ve memnun olduğum için OneBlade'i satın aldım. Kullandığımdan ilk günden sonra gördüm ki yüzüm kesilecek mi diye düşünmeme gerek yok. Kompakt ve hafif olduğu için sürekli çantamda bulunduruyorum. Traş olamadan evden çıktığımda bile kuru traş imkanı da sağladığı için ilk uygun ortamda hızlıca sıfıra çok yakın traş olabiliyorum. Sakal ve bıyığa şekil vermek de oldukça kolay. Özellikle kuru traş ile daha da kolay. Aksesuar olarak yanında gelen taraklar rötuşlar için yeterli, bununla birlikte bıçağa sabitleme tırnaklarının daha sağlam olmasında fayda var. Pilini bitirmeyi henüz başaramadım. Lityum-iyon pile sahip olduğu için bir kaç traştan sonra şarj ediyorum. Genel olarak mükemmel değerlendirmeyi hak ettiğini düşünüyorum.

Avantajlar

Hafif ve kompakt. Traş süresini azalttı. Islak ve kuru kullanım imkanı.

Dezavantajlar

Şarjın tamamlandığını gösteren bir belirteç yok. Tarakların kilitleri çok kırılgan.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade QP230/50 Yedek bıçak için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade QP230/50 Yedek bıçak için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket. 

  1. En iyi tıraş deneyimi için. Haftada 2 tam tıraş baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.