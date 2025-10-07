Öncelikle başlığı kullandığım makinaya takmak çok kolay oldu.Herhangi bir zorlama olmadan başlık ve makinanın uyumu tamdır.Günlük rutin olarak sakal traşımda tercih ettiğim ve vazgeçemeyeceğim ürün haline geldi.Sebebine gelince; bu ürünü günlük veya haftalık sakal traşınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.Hiç bir şekilde cildimde herhangi bir tahriş yapmadı.Günlük olarak uzamış sakalımın çıkış yönünün tersine doğru kullandığımda sıfır bir traş elde ettim.Ürünün en büyük artısı artık günümüzde çok önemli bir yere sahip zaman ve sudan inanılmaz tasarruf sağlamasıdır.Çünkü hızlı bir şekilde traş oluyorum ve sadece traş bitiminde yüzümü yıkayarak sudan tasarruf ediyorum.Traş başlığının temizliğini her traştan sonra fırçayla düzenli olarak yapıyor ve ömrünü uzatıyorum.Kısacası sonuç olarak kaliteli ve uzun ömürlü bir yapıya sahip olan bu ürünün performansı yüksektir.