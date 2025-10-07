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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Bu ürün
OneBlade
Yedek bıçak
1.799,99 ₺
OneBlade
Yedek bıçak
1.169,99 ₺
₺ 1.799,99
₺ 1.799,99
Kısalt, şekillendir ve tıraş et
3 adet Orijinal Vücut Bıçağı ve 1 adet Vücut Kiti
Tüm OneBlade gövdelerine uyum sağlar
Yenilik hissini sürdüren 4 aya kadar* dayanıklı, paslanmaz çelik bıçak
Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade her uzunluktaki sakalı düzeltir, tıraş eder ve net hatlar oluşturur. Yuvarlak uçlarla birleştirilmiş çift koruma sistemi, tıraşı daha kolay ve rahat hale getirir. Sakalınızı dilediğiniz şekilde kesen, hızlı hareket eden bir tıraş teknolojisine sahiptir.
Tüm OneBlade gövdelerine uyum sağlar
Ferahlık hissini korumak için 4 aya kadar kullanım ömrü* sunan dayanıklı, paslanmaz çelik bıçak. Bıçak üzerinde değiştirme göstergesi (çıkarma simgesi) belirdiğinde bıçak performansı artık optimum olmayabilir. En iyi tıraş deneyimi için bıçağı değiştirmeyi düşünün.
4.4
5 üzerinden
30
İncelemeler
96%
bu ürünü tavsiye ediyor
exterminist
07/10/2025
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
jilet deneyimi
jilet gibi kullanılıyor yüzü çok tahriş etmiyor. uzun süre kullanılabiliyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade QP220/51 Yedek bıçak için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade QP220/51 Yedek bıçak için yapılmıştır
Bhct59
27/06/2025
Türkiye
Yedek bıçak
Epey uzun zamandan beri ürünü zevkle kullanıyorum. Oğlum içinde aynı traş makinesini aldık, aynı ürünü baba oğul kullanıyoruz.
Avantajlar
Uzun süre kullanım.
Dezavantajlar
Fiyatı biraz daha düşürülse fena olmaz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade QP220/51 Yedek bıçak için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade QP220/51 Yedek bıçak için yapılmıştır
Yıdı Bey
16/05/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Traş olmak bu kadar pratik olmamıştı
Philips'in başka ürünlerini de kullandığım ve memnun olduğum için OneBlade'i satın aldım. Kullandığımdan ilk günden sonra gördüm ki yüzüm kesilecek mi diye düşünmeme gerek yok. Kompakt ve hafif olduğu için sürekli çantamda bulunduruyorum. Traş olamadan evden çıktığımda bile kuru traş imkanı da sağladığı için ilk uygun ortamda hızlıca sıfıra çok yakın traş olabiliyorum. Sakal ve bıyığa şekil vermek de oldukça kolay. Özellikle kuru traş ile daha da kolay. Aksesuar olarak yanında gelen taraklar rötuşlar için yeterli, bununla birlikte bıçağa sabitleme tırnaklarının daha sağlam olmasında fayda var. Pilini bitirmeyi henüz başaramadım. Lityum-iyon pile sahip olduğu için bir kaç traştan sonra şarj ediyorum. Genel olarak mükemmel değerlendirmeyi hak ettiğini düşünüyorum.
Avantajlar
Hafif ve kompakt. Traş süresini azalttı. Islak ve kuru kullanım imkanı.
Dezavantajlar
Şarjın tamamlandığını gösteren bir belirteç yok. Tarakların kilitleri çok kırılgan.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade QP230/50 Yedek bıçak için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade QP230/50 Yedek bıçak için yapılmıştır
2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket.
En iyi tıraş deneyimi için. Haftada 2 tam tıraş baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.