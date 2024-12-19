2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Kısaltın, şekillendirin, tıraş edin
Original Blade
Güvenli tıraş
Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi yüz bakımı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlarla birleştirilmiş kaygan kaplamadan oluşan çift koruma sistemi, tıraşı daha kolay ve rahat hale getirir. Hızlı hareket eden kesicili tıraş teknolojisi sayesinde (dakikada12.000 kez) uzun kıllarda bile verimli sonuçlar alırsınız.
Ürünle birlikte verilen 3 kirli sakal tarağı ile sakalınızı dilediğiniz uzunlukta kısaltın. Gün sonu sakalı için 1 mm; yoğun düzeltme için 3 mm; uzun kirli sakal için 5 mm'yi kullanın.
Çift taraflı bıçak sayesinde hassas şekillendirme çok kolay. Daha iyi bir görüş açısı elde edebilmek için her iki yönden de tıraş olabilir ve tıraş ettiğiniz her bir sakalı görebilirsiniz. Saniyeler içinde stilinizi yansıtın!
4.6
5 üzerinden
284
İncelemeler
91%
bu ürünü tavsiye ediyor
AyktS
19/12/2024
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Jilet gibi
Bukadar sıfır traş beklemiyodum ve cildim hassas olmasına rağmen hiç tahriş olmadı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade QP2724/20 Yüz için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade QP2724/20 Yüz için yapılmıştır
Enbck
25/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Philips Çalışanı
Satın aldığımdan beri elim kolum oldu.
[Employee of philipsglobal] Ürünü satın aldığımdan beri tıraş bıçağı kullanmayı bıraktım. Başlıkları ile birlikte sakala şekil vermek çok pratik ve kolay. Zamandan taşarruf sağlıyor. OneBlade'i Philips 3 başlıklı tıraş makinesi ile kombine olarak kullanıyorum. Yaklaşık 2-3 aylık periyodlarda bıçağını değiştiriyorum. Herkese rahatlıkla önerebilirim.
Avantajlar
Kolay ve pratik tıraş.
Dezavantajlar
Vücut içinde daha fazla başlık olabilir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme QP2510/11 OneBlade için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme QP2510/11 OneBlade için yapılmıştır
Blackimagine
09/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Tıraş sürem artık 2 dakika
Tüm yüzü mükemmel kısa sürede tıraş etmek artık gerçekten Philips ile çok kolay. Verilen parayı sonuna kadar hakediyor. Fiyat performans ürünü
Avantajlar
Çok hızlı tıraş ediyor, çok pratik
Dezavantajlar
Vücut kitleri çok kullanışlı değil
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme QP2520/20 OneBlade için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme QP2520/20 OneBlade için yapılmıştır
2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket.
En iyi tıraş deneyimi için. Haftada 2 tam tıraş baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.